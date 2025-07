PuntosYComas ¬ México es de los países con más litio, su carta fuerte en el futuro

El principal uso del litio en México y en el mundo es en la manufactura de baterías, con el 39 por ciento; cerámica y vidrio, el 30 por ciento; grasas lubricantes, 8 por ciento; polvos fundentes de fundición en continuo y producción de polímeros, 5 por ciento; tratamiento del aire, 3 por ciento; y otros usos, el 10 por ciento.

Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).- En el futuro de la transición energética, México tendrá que establecer convenios y alianzas con otros países de América Latina como Brasil, Chile, Argentina y Perú, que concentran algunas de las mayores reservas de minerales críticos, insumos esenciales para desarrollar tecnologías que mitiguen los efectos del cambio climático y para promover un desarrollo sostenible, se advierte en el informe 2025 sobre Inversión Extranjera Directa, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Con respecto al litio, uno de los minerales más apreciados en la actualidad, México posee reservas que ascienden a 1.7 millones de toneladas, lo que le ubica como el noveno país del mundo con el 1.9 por ciento y el tercero en América Latina, superado por Chile y Argentina.

La humanidad enfrenta una crisis ambiental sin precedentes, que provoca fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en todo el mundo y causa pérdidas y daños significativos tanto a la naturaleza como a las personas. En este escenario, la transición energética, que incluye la electrificación de distintos procesos productivos y de consumo, como la electromovilidad, constituye un imperativo urgente para mitigar los efectos adversos del cambio climático y promover un desarrollo sostenible, advierte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su informe La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2025.

La CEPAL, una Comisión de la Organización de las Naciones Unidas que promueve el desarrollo económico y social de la región, explica que las tecnologías que emplean energías limpias, como los paneles solares, las turbinas eólicas y las baterías eléctricas, son más intensivas en el uso de minerales que las tecnologías fósiles convencionales. Estos minerales, denominados minerales críticos para la transición energética, incluyen, entre otros, el litio, el cobre, el grafito, el cobalto, el níquel y las tierras raras.

No existe una definición única ni una lista universal de minerales críticos. En distintos países, en particular en los desarrollados, el carácter crítico de los minerales se define según la importancia que tienen para sus sistemas industriales, las nuevas tecnologías, la defensa nacional o sus procesos de transición energética, y según los riesgos de suministro. Varios organismos han definido los minerales críticos para la transición energética por su importancia como insumos para la fabricación de tecnologías para energías renovables y la electromovilidad, en particular para la fabricación de turbinas eólicas, paneles solares, vehículos y baterías recargables.

En América Latina y el Caribe, varios países con recursos mineros han preferido denominarlos minerales estratégicos para su desarrollo productivo y social, además de ser críticos para la transición energética y la geopolítica regional y global. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe define los minerales críticos o estratégicos como aquellos fundamentales para la transición energética y contribuir al desarrollo productivo, inclusivo y sostenible de los países de la región con alto potencial geológico. En función de esta definición, los principales minerales críticos con los que cuenta América Latina y el Caribe son: aluminio (bauxita y alúmina), cobalto, cobre, grafito, litio, níquel y tierras raras.

RESERVAS MUNDIALES

Los minerales críticos para la transición energética se concentran geográficamente en pocas regiones, incluida América Latina y el Caribe.

Por ejemplo, Chile cuenta con el 31.3 por ciento de las reservas mundiales de litio, Argentina con el 13.3 por ciento y el Brasil con el 1.3 por ciento. La Universidad de Chile explica que el litio se utiliza como un elemento energético, en almacenamiento de energía en la fabricación de baterías y tecnología termosolar, en la eficiencia energética y en la producción de reactores para generar energía.

Con respecto al cobre, Chile posee el 19.4 por ciento de las reservas mundiales, Perú el 10.2 por ciento y México el 5.4 por ciento.

Brasil posee el 26.5 por ciento de las reservas mundiales de grafito y México el 1.1 por ciento. El grafito es un componente esencial en las baterías de iones de litio. Su muy elevada conectividad lo convierte en un material clave para electrodos en motores eléctricos.

En el caso de las tierras raras, Brasil se posiciona como el segundo país con mayores depósitos del mundo, con el 23 por ciento, sólo superado por China. Las tierrras raras son elementos químicos esenciales para nuevas tecnologías y aplicaciones modernas en electrónica, semiconductores, energías renovables, vehículos eléctricos y armamento de última generación.

Con respecto a la bauxita y la alúmina, que forman parte del grupo del aluminio, Brasil y Jamaica constituyen el cuarto y el quinto países con mayores reservas mundiales, con el 9 por ciento y el 7 por ciento, respectivamente.

Finalmente, Brasil ocupa el tercer lugar en la lista de países con mayores reservas de níquel del mundo, con una participación del 12.2 por ciento, mientras que Cuba se posiciona en el cuarto lugar en reservas mundiales de cobalto, con el 4.7 por ciento.

PRODUCCIÓN MUNDIAL

Estima la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que la región es la principal productora de cobre de mina del mundo, con una participación del 38 por ciento. Chile es el primer productor mundial de este mineral, con el 23.7 por ciento, y Perú el segundo, con el 10.2 por ciento de la producción mundial de cobre.

América Latina y el Caribe es la región ubicada como la segunda productora mundial de litio, con una participación del 33 por ciento. Chile se destaca como segundo productor mundial de litio, con el 20.8 por ciento, mientras que la Argentina es el cuarto productor mundial de litio con el 7.6 por ciento, y el Brasil el quinto, con el 4.2 por ciento.

En cuanto a bauxita y alúmina, minerales esenciales para la fabricación de aluminio, América Latina y el Caribe contribuyen con el 11.2 por ciento de la producción mundial.

La participación de América Latina y el Caribe en la producción mundial de grafito, níquel, cobalto y tierras raras es menor, pero las reservas de las que disponen los países de la región son de un potencial significativo, explica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe sobre la Inversión Extranjera Directa en la región 2025.

El crecimiento de la demanda mundial de minerales críticos es impulsado por los acuerdos sobre descarbonización (cero emisiones netas) y el despliegue de tecnologías para la transición hacia energías con bajas emisiones de carbono. A nivel mundial, China encabeza el desarrollo y la producción de estas tecnologías (paneles solares, baterías recargables, turbinas eólicas, entre otras), pero también el procesamiento y la refinación de los minerales críticos que emplean, por lo que es el principal consumidor mundial de estos minerales. Debido a la insuficiencia de las reservas y la producción de estos minerales -excepto el grafito y las tierras raras-, China depende considerablemente de la minería fuera de su territorio.

El aumento de la producción y exportación de minerales críticos de América Latina y el Caribe no trajo aparejada una mayor diversificación de la canasta exportadora, pues las materias primas siguen representando una parte fundamental de la estructura de las exportaciones. Por ejemplo, entre 2019 y 2023, el 62 por ciento de las exportaciones de minerales críticos de la región correspondió a productos sin procesamiento o con un procesamiento de refinación básico, la proporción más alta entre las principales economías exportadoras de estos minerales.

En contraste, América del Norte, Europa y China presentan exportaciones de minerales críticos con mayores niveles de agregación de valor y complejidad económica, incluidos productos de la categoría semielaborados, que representan más del 80 por ciento de estas exportaciones. De esta manera, advierte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, los mayores importadores de minerales críticos de la región son países industrializados como China, en primer lugar, seguida por Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y algunos países de Europa.

LOS INVERSIONISTAS

La Inversión Exrtranjera Directa ha sido fundamental para el desarrollo de la minería en varios países de la región, explica el informe de la CEPAL 2025 sobre estas materia. Esta inversión tiene origen en países con una fuerte tradición extractiva, como Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Suiza y, más recientemente, China. La Inversión Extranjera Directa se concentra principalmente en países con sectores mineros consolidados, como Brasil, Chile, México y Perú. En los últimos años, estos flujos de inversión se han orientado sobre todo a los minerales críticos, como el cobre, el litio y el níquel, que dominan la oferta exportadora de la región, junto con el oro, la plata y el hierro.

En un mundo imaginario, advierte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las inversiones irían hacia los países con los yacimientos de minerales críticos más abundantes y de mayor calidad. Sin embargo, en la práctica existen otros factores, además de la dotación geológica, que influyen en las decisiones de inversión y se agrupan en el llamado “clima de inversión”.

Convencionalmente, la noción de “clima de inversión” alude a las condiciones generales que afectan la disposición y la capacidad de los inversionistas para invertir en un país o sector. Esto incluye factores económicos, políticos, sociales y legales que pueden influir en la percepción del riesgo y la oportunidad de los inversionistas. Algunas de las condiciones que definen el clima de inversión en el sector minero son: infraestructura adecuada, disponibilidad de recursos humanos, estabilidad social y política, instituciones fuertes y regulaciones específicas para el sector.

Considera la CEPAL que existen distintas visiones sobre la noción de clima de inversión, en particular en el caso de la minería, en función de la mayor o menor consideración de otras dimensiones que conciernen a una agenda integral de desarrollo. Por ejemplo, lo que para un inversionista constituye un factor necesario de un clima de inversión aceptable puede resultar inaceptable desde el punto de vista ambiental, social, impositivo, regulatorio o, incluso, desde el punto de vista de las autoridades del país anfitrión encargadas de implementar las políticas de desarrollo productivo.

Las autorirades del país anfitrión podrían estar interesadas en establecer exigencias de aprovisionamiento local o transferencia tecnológica a las empresas inversoras extranjeras, lo que podría atentar, según la interpretación del término, contra las “condiciones de propiedad del capital de la empresa”, las “condiciones de control de la gestión de la empresa”, las “condiciones de requisitos tecnológicos” o el “posicionamiento competitivo”.

En conclusión, señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la noción de clima de inversión, sobre todo en relación con el desarrollo del sector minero, merece un debate amplio, que consolide de manera equilibrada los variados objetivos y las múltiples dimensiones de una agenda integral de desarrollo. Esto significa no solo considerar los factores económicos y de rentabilidad que interesan a los inversionistas, sino también incorporar de manera efectiva las preocupaciones ambientales, sociales y de desarrollo productivo de los países anfitriones.

Entre 2005 y 2024, se registraron 1,152 anuncios de proyectos de inversión en los sectores de minerales y metales de América Latina y el Caribe, por un monto total de 230 mil 65 millones de dólares y un promedio de 11 mil 503 millones de dólares por año. El 23.5 por ciento de estos anuncios de inversiones en minería se refería a minerales críticos. En este escenario, América Latina y el Caribe surgen como uno de los destinos de mayor interés, al concentrar el 34 por ciento de los anuncios de proyectos de inversión a nivel mundial, seguidas por África con el 29 por ciento, Asia con el 13 por ciento, América del Norte con el 12 por ciento, Europa con el 10 por ciento y Oceanía con el 2 por ciento.

