Así inflaba "La Familia Michoacana" los precios de pollo y construcción a mexiquenses

Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).- Comprar pollo, cemento o recibir un paquete parece algo cotidiano, pero en varios municipios del sur del Estado de México, esas actividades se volvieron complicadas y caras por una razón que ya conocemos: esta red de extorsión de la Familia Michoacana que controlaba los precios, el comercio y hasta el transporte de productos básicos, afectando directamente el bolsillo de las familias mexiquenses.

Ayer les contábamos sobre el operativo Liberación que llevó a la detención de ocho presuntos integrantes de esta red criminal, en un aparatoso operativo. Hoy, les queremos contar un poco más sobre algunos detalles que se han ido desvelando para darnos una idea del impacto económico que tuvo esta estructura en la vida diaria de las familias afectadas, es decir, el daño. Y es que para entenderlo basta con ver el precio del retazo de pollo. Mientras en Toluca, la capital del estado, este producto se vende en promedio a 25 pesos, en Sultepec —uno de los municipios bajo el control de "La Familia Michoacana"— se llegó a vender hasta en 100 pesos. En Ixtapan de la Sal, alcanzó los 118 pesos: un aumento del 372 por ciento. Lo mismo ocurrió con otros cortes. El muslo de pollo, que cuesta 50 pesos en Toluca, se vendía en Sultepec a 120 pesos, 140 por ciento más caro.

La lista de precios comparativos –un ejercicio realizado por El Universal– lo dice todo. En Sultepec, el pollo entero costaba 115 pesos por kilo, 53 por ciento más caro que en Toluca. La pechuga alcanzaba los 175 pesos, y el retazo, como ya se dijo, llegaba a 100 pesos, cuadruplicando el precio normal. En Tejupilco, otro de los municipios más afectados, el kilo de pierna y muslo costaba 115 pesos, un aumento del 130 por ciento respecto al precio habitual.

En Ixtapan de la Sal, el kilo de retazo escaló hasta los 118 pesos. El pollo entero se vendía en 105 pesos (40 por ciento más caro), y la pechuga en 165. Incluso en Texcaltitlán, donde los precios eran relativamente menos altos, el retazo alcanzaba los 75 pesos, el triple del precio en Toluca.

Pero el control criminal no se limitó al comercio de alimentos. También sometieron al sector de la construcción. En Malinalco, los comerciantes no podían vender cemento si no era en Tejupilco o Ixtapan de la Sal, obedeciendo las reglas impuestas por la organización. El kilo de varilla, que costaba 18 pesos en Toluca, se disparaba a 45 pesos en Valle de Bravo. El alambrón tenía un sobreprecio del 144 por ciento y la tonelada de mortero, un 20 por ciento adicional.

Además, "La Familia Michoacana" acaparaba animales de granja, carne de pollo, res y cerdo, toneladas de cemento, varilla y grava, almacenados de manera ilegal. No sólo acumulaban productos: también interceptaban paquetería. En Tejupilco, operaban un centro clandestino donde revisaban envíos de empresas como FedEx o Mercado Libre. Si les interesaba un paquete, lo retenían. Si no, exigían un pago para entregarlo a su destinatario.

Miles de fuerzas federales coordinadas por la Secretaría de Seguridad, la Defensa Nacional y la Marina realizaron ayer un megaoperativo llamado "Operación Liberación" con acciones simultáneas en 14 municipios en la que se realizaron 52 cateos y se detuvieron a siete por secuestro exprés con fines de extorsión.

Se desmantelaron redes de extorsión a través de 63 células operativas, con la participación de dos mil 866 elementos de las instituciones del Gabinete de seguridad, y la Fiscalía y Secretaría de Seguridad del Edomex.

La presencia de las autoridades se dio, con una "fuerte presencia" de la GN, en estos municipios del Edomex: Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Tlatlaya, Valle de Bravo y Villa Victoria.

Las siete órdenes de aprehensión se dieron por delitos de secuestro exprés con fines de extorsión en contra de Antonio "N", Alicia "N", Eli "N", Gonzalo "N", Jorge "N", José Fernando "N" y Yareli "N". En Quintana Roo, fue detenido Bernardo Alejandro "N", un octavo integrante de esta red criminal. Estas figuras estaban relacionadas con la Familia Michoacana.

"Dichas personas estarían relacionadas con un grupo criminal con orígenes en Michoacán, el cual realizaba el acaparamiento de mercancías diversas y servicios con el uso de prácticas extorsivas. Se aseguraron animales de granja, cárnicos, materiales de construcción como cemento, grava y varilla, así como otras mercancías que posiblemente eran instrumento, objeto o producto de este delito", abundó García Harfuch.

