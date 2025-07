"La Barredora" acabó con la seguridad en Tabasco y contagió de crímenes el vecindario

Las autoridades federales, particularmente el Secretario de Seguridad Ciudadana y Protección, Omar García Harfuch, han señalado que el exsecretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez no es el único que se encuentra en la mira, pues las investigaciones identifican que existe estructura delictiva más amplia en "La Barredora".

Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).– "La Barredora" fue fundada desde el propio Gobierno de Tabasco, particularmente por el fugitivo exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco Hernán Bermúdez Requena junto a otros elementos de seguridad. Esta agrupación criminal ha sido señalada por delitos como extorsión, secuestro, tráfico de drogas y de migrantes, robo de hidrocarburos y homicidios. Su influencia, inicialmente focalizada en Tabasco, se expandió hacia Chiapas, Veracruz y Puebla, de acuerdo con reportes de seguridad y detenciones.

Bermúdez Requena, que fue nombrado al frente de la Seguridad por el hoy Senador Adán Augusto López cuando fue Gobernador de Tabasco, es perseguido por la Fiscalía de Tabasco, con el apoyo del Gobierno federal, por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión, al ser señalado como el fundador del grupo criminal.

El segundo al mando era, según reportes oficiales, Ulises Pinto Madera, conocido como “El Mamado”, quien fue detenido en Jalisco este 23 de julio de 2025 por autoridades de seguridad federales; una captura clave para las autoridades, pues se señala que Pinto era uno de los principales generadores de violencia, pues rompió con Bermúdez Requena, generando así una sangrienta pelea.

Apodado "El Mamado" o "El 88", Pinto fue jefe de escoltas de Bermúdez y también exintegrante de las fuerzas de seguridad estatal. Junto con Hernán Bermúdez estuvieron vinculados desde sus años en la corporación policiaca y formaron parte de la “La hermandad policial”, agrupación que encabezó Juan Cano Torres Secretario de Seguridad Pública en el Gobierno priista de Manuel Andrade Díaz, periodo en el que se desató una ola de secuestros, tráfico de drogas y migrantes, extorsión y asesinatos.

Informes militares revelan que Hernán Bermúdez, conocido como “El Abuelo”, y Ulises Pinto sumaron a varios colaboradores clave durante su paso por las fuerzas de seguridad: Carlos Tomás Díaz Rodríguez, conocido como “Licenciado Tomasín” –detenido en enero de 2025–; Francisco Javier Custodio Luna, alias “Guasón”, expolicía estatal y responsable de inteligencia, también detenido; y Leonardo Arturo Leyva Ávalos, “El Carnal”. Además integraron una red de operadores en otros estados.

"La Barredora" es un grupo criminal que, de acuerdo con la información disponible y de inteligencia, opera principalmente en Tabasco, Chiapas y Veracruz, y por reportes de detenciones, también en Puebla. En el caso de Tabasco tiene influencia en Villahermosa, Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco y Paraíso. En tanto que en Chiapas, opera al norte de la entidad, en municipios como Reforma, Juárez, Pichucalco, Palenque, Ocosingo y Benemérito de las Américas, según denunció el exgobernador interino de Chiapas, el priista Willy Ochoa, en una reciente publicación realizada en sus redes sociales, en las que acusó al exgobernador Rutilio Ochoa de haber permitido la operación del grupo criminal.

“'La Barredora' cruzaba nuestras fronteras, operando en municipios del norte y oriente del estado con total impunidad”, acusó.

En tanto que en el estado de Puebla, opera una incisión de "La Barredora". Durante 2024 y lo que va de 2025, al menos 23 personas, entre hombre y mujeres, han sido detenidas y presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla como miembros de "La Operativa Barredora”, según reporta el medio AmbasManos. La acción más reciente ocurrió durante la madrugada de este jueves 17 de julio en la colonia Santa Lucía, al sur de la capital poblana.

La ruptura que detonó el río de sangre

Uno de los momentos clave dentro del grupo criminal "La Barredora" se remonta a diciembre de 2023, cuando se registró el quiebre entre Bermúdez Requena y Pinto Madera. Esta fractura marcó el inicio de una sangrienta disputa por el control territorial, que incluso derivó en un atentado contra Bermúdez en el fraccionamiento El Campestre, una exclusiva zona residencial de Villahermosa, según los documentos obtenidos en los Guacamaya Leaks.

La existencia de esta fractura fue confirmada por el propio Gobierno de Tabasco. En octubre de 2024, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Víctor Hugo Chávez Martínez, reveló en una conferencia del prensa que "La Barredora" se había dividido desde diciembre de 2023:

“Esta organización se fractura en diciembre. Entonces surgen varios líderes, todos esos líderes, a fin de dominar el territorio, se afilian o se alían con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y de ahí surge toda esta publicidad que están haciendo esa organización criminal de las cuatro letras. Últimamente ha estado saliendo publicación de un tal Cártel Tabasco Nueva Generación, que prácticamente caemos en lo mismo, son las mismas personas de las organizaciones criminales locales que están cambiando de nombre”, dijo en esa conferencia.

En ese mismo periodo comenzaron a circular videos de un nuevo grupo denominado Cártel Tabasco Nueva Generación (CTNG), que anunciaba ejecuciones y más violencia. Al respecto, Chávez Martínez insistió en que se trata de los mismos actores criminales. “Hay mantas, cartulinas en las cuales se van cambiando de nombre, pero prácticamente son las mismas personas y lo hacen con la finalidad de crear confusión, de que no podamos identificarlos nosotros plenamente”, sostuvo.

Da a conocer el titular de la @SSPCTabasco que en diciembre se fracturó el grupo delictivo conocido como "La Barredora" y surgen varias células delictivas que se aliaron con otras organizaciones criminales como el CJNG, lo que ha propiciado una serie de "publicidad" delictivas… pic.twitter.com/CgOhyYCOqc — xevt - xhvt (@xevtfm) October 14, 2024

Origen y evolución

El periodista Armando Guzmán ha documentado que el origen de "La Barredora" se encuentra en el grupo delictivo denominado “La Hermandad Policiaca”, surgido durante el gobierno priista de Manuel Andrade Díaz. Esta agrupación operaba bajo el mando de Juan Cano Torres, entonces Secretario de Seguridad Pública. Durante todo el quinquenio 2002-2006, Cano fue jefe de esta organización criminal, periodo en el que se desató una ola de secuestros, tráfico de drogas y migrantes, extorsiones y asesinatos.

En marzo de 2007, tres meses después del fin del gobierno de Andrade, Cano Torres fue detenido por su implicación en un atentado contra el general Francisco Fernández Solís, nuevo secretario de Seguridad Pública, nombrado por el gobernador Andrés Granier Melo. Cano fue arrestado en el municipio de Centla, mientras participaba en un acto oficial. El cargo le había sido otorgado por Granier para protegerlo, pero fue capturado junto a cuatro de sus más cercanos colaboradores, bajo los cargos de enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada e instigación al homicidio calificado.

Las investigaciones revelaron que la llegada de Fernández Solís al frente de Seguridad Pública incomodó a “La Hermandad Policiaca”, que pretendía seguir controlando la corporación para proteger a grupos delictivos. Un mes después de los arrestos, el entonces Procurador de Justicia, Gustavo Rosario Torres, denunció que la “hermandad” buscaba perpetuarse en el poder. En 2017, ya como Secretario de Gobierno de Arturo Núñez, Rosario acusó al exgobernador Andrade de haber abierto las puertas del estado al grupo criminal Los Zetas.

Uno de los primeros registros de "La Barredora" como tal se remonta a 2009, cuando fue asesinada la familia del suboficial Melquisedec Angulo Córdova, integrante de la Marina. El hecho mostró que el crimen organizado ya operaba de forma abierta en Tabasco.

De acuerdo con Lantia Intelligence, "La Barredora" fue una de las múltiples escisiones surgidas tras la fragmentación del Cártel de los Beltrán Leyva, particularmente de la facción encabezada por “La Barbie”. Esta información fue citada por Milenio en noviembre de 2024, cuando "La Barredora" comenzó a ocupar titulares nacionales debido a la ola de violencia que azotaba Tabasco. En ese momento, el Gobernador Javier May intensificaba los operativos contra la organización y lanzaba acusaciones directas contra Hernán Bermúdez, a quien identificaba como su líder.

“Todos saben, aquí era vox pópuli quién comandaba 'La Barredora' ¿O no sabemos?", esas fueron las palabras que lanzaba al aire Javier May el 13 de noviembre de 2024 en una conferencia de prensa. No había dicho nombres, pero todos en la sala sabían a quién se refería.

–Hernán Bermúdez–, le replicó uno de los reporteros.

–Sí, ¿no?–‘, aceptó el Gobernador de Tabasco.

Las declaraciones de May señalando que Hernán Bermudez estaba al mando de "La Barredora", y que varios de sus altos mandos y expolicías estaban ligados a la organización criminal, representó un cambio de narrativa desde el Gobierno del estado, ya que precisamente en las gestiones pasadas, de Adán Augusto y Carlos Merino, ambos negaron la operación de "La Barredora" y sobre todo, en respuesta a la escalada de violencia que tenía la entidad.

Desde el año pasado, Tabasco está sumergido en una espiral de violencia que ha puesto en alerta no solo a sus habitantes, sino también a nivel nacional. El repunte en indicadores de violencia es alarmante, pues ha llevado a ese estado a posicionarse como en primer lugar en el país por el incremento de homicidios dolosos.

En 2024, las víctimas de homicidio doloso en Tabasco alcanzaron las 892, lo que representa un aumento del 252.56 por ciento respecto a las 253 registradas en 2023, se trata de la cifra más alta en la historia reciente del estado, superando incluso el pico alcanzado en 2019, cuando se registraron 670 víctimas. Dicho aumento se sitúa muy por encima de otros estados que también experimentaron alzas en las cifras de las víctimas de homicidios dolosos, como Baja California Sur, Sinaloa y Chiapas que vieron incrementos de 155.55 por ciento, 87.19 y 43.30 por ciento, respectivamente.

Pero no solo los homicidios dolosos han repuntado en la entidad. Los secuestros también aumentaron considerablemente en 2024, con un alza del 157.14 por ciento; los feminicidios también aumentaron un 61.11 por ciento, y lass extorsiones también mostraron un incremento del 41.17 por ciento, alcanzando 144 víctimas el año pasado.

El especialista y analista político, Víctor Sámano, atribuye esta escalada violenta al rompimiento de una “paz simulada” entre bandas criminales, que desembocó en una confrontación violenta tras el despliegue del operativo "Tabasco Seguro", implementado por el gobierno federal con apoyo de fuerzas militares. Este contexto no solo intensificó la actividad de las bandas ya presentes, sino que también propició un ambiente favorable para que otros grupos delictivos operen aprovechando la saturación de las fuerzas de seguridad.

“Había una una paz simulada. No digo que no había delitos, pero no se había llegado a este nivel. […] Esta escalada se registra particularmente a partir de diciembre de 2023 y enero de 2024. A partir de entonces, el gobierno federal decide apoyar con un operativo que se llamó 'Tabasco Seguro'. Vienen militares, vienen fuerzas especiales del Ejército y esto provocó también una respuesta muy violenta por parte de las distintas bandas que operan en el estado, que aparentemente estaban sin ser molestadas. En este contexto, obviamente, por un lado, lo que se dice oficialmente es que se trata de la confrontación de al menos dos grandes bandas delictivas. Pero también, en este contexto, se crean las condiciones para que otro tipo de delincuentes sientan que tienen condiciones para operar, porque por un lado están las fuerzas de seguridad ocupadas en vigilar y atender estos enfrentamientos, y por el otro lado, esto se acompaña de una descomposición”, explicó el analista en entrevista con SinEmbargo.

Ante esta crisis, el Gobernador Javier May ha implementado una reestructuración en las instituciones de seguridad pública. El general Víctor Hugo Chávez fue ratificado como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y en una medida sin precedentes, se designó a un militar al frente de la Fiscalía del Estado y a elementos castrenses en al menos once municipios gobernados por Morena. Sin embargo, Sámano señaló que hasta ahora no se ha presentado un plan de seguridad integral, limitándose a acciones específicas.

Cierran el cerco a "La Barredora"

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló el pasado martes 22 de julio que los delitos por los que es buscado el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, –líder de "La Barredora"– son por asociación delictuosa, extorsión y secuestro, y que es el Gobierno del estado de Tabasco quien encabeza principalmente su localización, tras la orden de aprehensión que fue girada desde febrero de este año.

El funcionario explicó que desde 2024 comenzaron a circular notas periodísticas e información local que señalaban presunta participación de Bermúdez Requena en actividades delictivas. Sin embargo, fue hasta noviembre de ese mismo año que la Fiscalía de Justicia de Tabasco inició de manera oficial una carpeta de investigación.

En febrero de 2025, ya con un nuevo equipo de seguridad instruido por el Gobernador Javier May Rodríguez, se obtuvo una orden de aprehensión contra el exfuncionario yac como parte de las acciones de búsqueda, se activó una ficha roja de Interpol a través de los mecanismos de colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.

Pero además de eso, García Harfuch también ha explicado que Hernán Bermúdez, no era el único que estaba en la mira, pues las investigaciones habían identificado que tras "La Barredora" había una estructura delictiva más amplia. Lo anterior lo dijo el pasado miércoles 23 cuando confirmó la detención en Jalisco de Ulises Pinto, alias el Mamado.

“Sí mencionar, él (Bermudez Requena) no es el único objetivo de este grupo criminal, recordar que cuando él sale de Tabasco, quien empieza la operación fuerte, la operación delincuencial fuerte son colaboradores o personas integrantes de este grupo de 'La Barredora' […] Si bien estamos en la búsqueda y localización de este sujeto (Hernán Bermudez) son igual de importantes los colaboradores o los otros integrantes de este mismo grupo, se está buscando a él y a otros objetivos de este grupo”, explicó en una conferencia de prensa.

Y es que, en lo que va del año, las autoridades federales junto con Tabasco poco a poco le han ido cerrando el cerco a los líderes de "La Barredora". En enero de 2025 fue detenido en Tehuacán, Puebla Carlos Tomás “N”, alias “El Lic” y/o “El Tomasín” , quien fue empleado de la presidencia municipal de Macuspana hasta el 2017. La captura, de acuerdo con lo que informó la SSPC, ocurrió en las inmediaciones de la Ex Hacienda San Lorenzo, donde al presunto líder de una célula delictiva se le decomisaron drogas, un cargador con cartuchos útiles y motocicletas con reporte de robo.

Pero además García Harfuch ha destacado en esta semana que en lo que va del año se han realizado varias detenciones relacionadas con la misma organización delictiva. En Villahermosa, fue detenido Francisco Javier N., alias “El Guasón”, identificado como uno de los principales operadores de "La Barredora". Posteriormente fue detenido también quien se identificó como su sucesor, Irene “El Zavala”, así como Jorge Luis N. y seis integrantes más del mismo grupo criminal.

En tanto que Norberto Jiménez, alias “El Peje”, otro de los colaboradores clave y uno de los fundadores del grupo, fue detenido , con armamento exclusivo del Ejército y diversos objetos ilícitos, desde noviembre de 2024.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara/ Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.