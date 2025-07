Casa Blanca ataca a presentadora por criticar a Trump y amaga con cancelar programa

Los Ángeles, 24 de julio (LaOpinión).- Algunos comentarios en contra del Presidente de Estados Unidos Donald Trump emitidos por Joy Behar, copresentadora del programa de televisión “The View”, provocaron malestar en la Casa Blanca al grado de advertirle a la cadena ABC que la emisión del espacio de entretenimiento podría cancelarse en caso de seguir atacando al mandatario de la Nación.

La incomodidad en el Gobierno surgió a raíz de la emisión del programa trasmitido el miércoles donde Josephine Victoria Behar y su panel de conductoras criticaron arduamente la solicitud del republicano de 79 años para que se abra una investigación sobre el expresidente Barack Hussein Obama II, esto por presuntamente haber fabricado información falsa que lo ligaba con Rusia.

La presentadora neoyorquina incluso se atrevió a afirmar que Trump está celoso de la popularidad de Obama.

FOX: Is The View now in the crosshairs of this administration?

FCC CHAIR BRENDAN CARR: It's entirely possible there are issues over there ... the consequences aren't quite finished pic.twitter.com/sDZAbtf07I

— Aaron Rupar (@atrupar) July 24, 2025