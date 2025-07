¿Es peligroso dormir con la mascota? Claves para el bienestar de perros y personas

Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).- Los perros son parte de las familias, brindan muchas alegrías, amor y momentos divertidos, pero adoptar a uno requiere mucha responsabilidad para garantizar su salud y la de las personas que conviven con él. En el marco del Día Mundial del Perro que se celebró el 21 de julio, es importante mencionar algunos datos con acciones que ayudarán a los "lomitos".

Alejandro Sánchez, Gerente Técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México, platicó con SinEmbargo acerca de aquellos hábitos cotidianos que, aunque parecen inofensivos, pueden ser las vías de transmisión de parásitos internos y externos cuando no se acompañan de la prevención adecuada.

"La relación que tenemos con los perros es mucho más profunda, la interacción es más tiempo y el lugar pues es la casa, entonces, definitivamente debemos tener acciones contundentes orientadas precisamente a preservar esta relación multiespecies, porque al final de cuentas lo más, digamos natural, no es mezclarnos entre especies. Así que esta relación multiespecies debería de ser una relación sana, una relación que emocionalmente sea adecuada y precisamente pasa por eliminar estas enfermedades que podemos compartir, que podemos transmitir los humanos a los animales, pero también los animales a nosotros", señaló el especialista.

Entre las medidas preventivas están la vacunación y desparasitación, pero ¿cada cuando se debe hacer esto y por qué? Alejandro Sánchez explicó que el medico veterinario debe tener presente varios factores, uno de ellos es la actividad del perro, es decir, si es un perro que vive en un departamento y casi no convive con otros perros o si es un perro que constantemente sale a pasear y a estar con otros canes, el primero tiene menor riesgo a comparación del que está en constante contacto con otras mascotas, aunque este ultimo podría tener mejor salud emocional.

Otro aspecto que los médicos veterinarios deben tomar en cuenta es con quién vive la mascota, por ejemplo, si es con niños el riesgo es mayor y se deben tener medidas preventivas muy marcadas; el especialista explicó que si el animal transmite, por ejemplo, parásitos internos, como una lombriz intestinal, generalmente el sistemas inmunes la eliminará, sin embargo, los niños aun no cuentan con esa protección.

El especialista explicó: "La desparasitación la podemos dividir en la externa, la de pulgas y garrapatas. La interna en la que debemos de contar uno, por ejemplo, protección contra el gusano del corazón o también la interna del parásitos intestinal".

Es importante la constancia cuando se habla de cuidado y prevención, en la desparasitación externa si se elige un producto que sea de un mes se debe usar cada mes, si es de tres meses se debe usar cada tres meses.

"La parte de los parásitos externos, que son las pulgas y garrapatas, debería de ser prevención, es decir, no tiene por qué un perro tener pulgas, no es de su naturaleza tener pulgas. Deberíamos de mantener un esquema preventivo todo el año. Hay diferentes productos con diferentes periodos de de protección, la mayoría de las personas elige protegerlos por un mes, pero cuando elige protegerlos por un mes, deberían entonces tener esa continuidad mensual", señaló.

El Gerente Técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México también llamó a estar alertas ante el gusano del corazón, dirofilariasis, que se transmite a través de mosquitos en lugares con humedad y calor.

Respecto a la desparasitación interna, para un perro que casi no sale, se debe hacer cada 6 meses. Si el perro sale de manera continua, cada 3 meses, pero si el perro convive con con niños menores de 5 años, las recomendación es mensual.

Hablando de los parásitos internos.

Dormir con los perros en la cama es ya algo habitual en muchos hogares mexicanos, esta es una razón muy importante para tener las medidas sanitarias adecuadas, de otra manera las pulgas y garrapatas pueden quedarse en sábanas, colchones y transmitir enfermedades como ehrlichiosis o la enfermedad de Lyme a las personas.

De acuerdo con Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), una garrapata debe estar adherida durante 36 a 48 horas o más antes de que se pueda transmitir la bacteria de la enfermedad de Lyme. Lo que quiere decir que si se elimina en 24 horas, el riesgo se reduce en gran medida.

"Si hablamos de los riesgos de dormir con la mascota que no tiene un preventivo contra pulgas, existen las enfermedades de Bartonelosis, que se ha visto que puede llegar a causar eh irritación, dolor de cabeza, en inclusive depresión en las personas", compartió.

Dormir con las mascotas es posible, sólo es importante contar con la prevención y el cuidado de los perros, por ejemplo, su el animal no cuenta con una protección antiparasitaria es un riesgo.

"La convivencia debe de ser y debe de continuar, o sea, la idea no es que ahora ya no los abracen o los saquen de la casa, no, y eso tiene que quedar siempre bien claro. La idea es que existen las formas para que la relación sea una relación superestrecha, como lo es ahora, pero también lo sea segura", apuntó.