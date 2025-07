Tic, tac. No hay acuerdo con EU. México acelera planes con más países y aquí, en casa

Donald Trump amenazó con aranceles del 30 por ciento a productos de México y la Unión Europea (UE) a partir del 1 de agosto. Esta mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum detalló los planes de su Gobierno para enfrentar la posible implementación de esta medida, una estrategia que contempla fortalecer el mercado interno y mirar hacia otros países.

Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).– Dentro de ocho días, también en viernes, si Estados Unidos (EU) quiere, aplicará aranceles punitivos a México y a más países con los que todavía no alcanza un acuerdo comercial. La amenaza para los productores mexicanos es un impuesto de 30 por ciento por exportar hacia el norte. Es mucho. Y sería devastador para ciertos sectores en particular –como el agro–, si no fuera porque el Gobierno federal tiene sus propios planes con lo que se produce aquí. Planes para exportar hacia más países (Canadá, Brasil, etcétera), pero, sobre todo, planes para ver hacia adentro. En serio, hacia adentro.

“Nosotros privilegiamos el tratado comercial que tenemos con Estados Unidos, pero frente a la situación de aranceles tenemos que fortalecer nuestro mercado interno, disminuir importaciones, fortalecer la producción nacional porque lo más importante es que siga habiendo empleos bien pagados en nuestro país que nos permitan el desarrollo con bienestar”, dijo la Presidenta de México esta mañana a SinEmbargo.

Trump amenazó con aranceles del 30 por ciento a productos de México y la Unión Europea (UE) a partir del 1 de agosto. En una carta enviada a la Presidenta Claudia Sheinbaum, el magnate afirmó que México “no ha hecho lo suficiente” para frenar a los cárteles y el tráfico de fentanilo. A pesar de agradecer la colaboración del Gobierno mexicano, dejó claro que considerará modificar los aranceles sólo si se logran avances contra el crimen organizado.

La Presidenta informó en días pasados que una delegación del Gobierno mexicano viajó a Washington para instalar una mesa de trabajo con autoridades estadounidenses y buscar un acuerdo que evite la aplicación del arancel del 30 por ciento.

Esta mañana, detalló las medidas que ha emprendido su gestión para hacer frente a los aranceles punitivos. Expuso que se están fortaleciendo otros mercados como el de Brasil, por ejemplo.

“Vienen a finales de agosto para fortalecer tanto inversiones de México en Brasil como de Brasil en México del sector privado para complementar distinta producción desde etanol hasta aviones”, apuntó.

La Presidenta precisó además que se está por firmar la actualización del tratado comercial que tiene México con Europa para fortalecer la relación comercial. Ahondó que también están en pláticas con Guatemala, Belice, Japón y China. Con respecto a Canadá, comentó que vendrá al país un grupo de trabajo de esa nación para fortalecer el comercio, y también inversiones de México en Canadá y de Canadá en México.

En relación al plan para disminuir importaciones y fortalecer la producción nacional, Claudia Sheinbaum recordó que el objetivo del Plan México es que se produzca más en el país para el mercado nacional, a fin de ir sustituyendo lo que se compra a otras naciones.

En el caso de la industria textil, la Presidenta mencionó que en diciembre del año pasado se impusieron aranceles a todos los países con los que no se tiene un acuerdo comercial para distintas ramas de la industria textil para fortalecer la industria en México, algo que ha llevado a una recuperación en el sector. “Hay pláticas permanente con la cámara de la industria textil y otros textileros para avanzar en temas de aduanas y de recintos fiscales para fortalecer la industria”.

En otro ejemplo de las medidas que se están llevando a cabo, Sheinbaum señaló cómo la industria del calzado era clave en nuestro país, particularmente en el Bajío, pero que a partir de las importaciones se redujo mucho. “Hoy se está importando una cantidad de calzado enorme, ahí también se pusieron impuestos a la importación y se hizo un acuerdo con las tiendas departamentales que venden zapatos para que poco a poco vaya aumentando el contenido nacional en lo que venden y estuvieron de acuerdo. En esa industria también comienza a haber un repunte”.

La Presidenta dijo que aunque en la industria automotriz los capitales son principalmente de Estados Unidos, Japón, Corea y Europa, lo cierto es que hay plantas automotrices en el país, muchas de ellas para exportación al vecino del norte. ”Nosotros importamos muchos automóviles de esas mismas empresas y de otras. Entonces nosotros queremos proteger la industria automotriz en nuestro país con diálogo que es la manera en la que lo estamos haciendo. Eso tiene que ver con el Plan México”.

Claudia Sheinbaum añadió otro elemento para fortalecer la economía nacional: “Ya vamos a presentar la próxima semana el avance de los Polos del Bienestar. Ya hay inversionistas en distintos predios que planteamos con los gobernadores aquí, de inversiones nacionales y extranjeras para el desarrollo de la industria de manufactura”.

La Presidenta habló, en ese sentido, sobre el desarrollo de polos de reciclaje de basura para poder aprovecharla y así pueda entrar a la economía la materia prima de lo que consideramos desechos, pero que se puede aprovechar mucho. “Ya hay una oferta para el Polo del Bienestar que está en el estado de Hidalgo para este tema”.

“¿Qué más estamos haciendo? Fortaleciendo la marca Hecho en México, que va bien y vamos a entrar a un proceso de fortalecimiento. En el caso del jitomate, hay pláticas para que cualquier afectación que pueda tener la importación, generemos todas las condiciones para el procesamiento del jitomate en México para la entrada al mercado nacional e incluso la exportación a otros países”.

Claudia Sheinbaum mencionó que en el caso del ganado están planteando centros de producción integral de carne, que permitan que no todo se exporte, sino que también haya producción nacional.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara/ Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.