Kristin Cabot deja su puesto tras destape de amorío con CEO en concierto de Coldplay

Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).– La empresa tecnológica Astronomer no pasa por su mejor momento. Unos días después de la renuncia del CEO Andy Byron, director ejecutivo y cabeza de la compañía, la directora de Recursos Humanos, Kristin Cabot, ha hecho lo propio, tras la revelación de la infidelidad entre ambos durante un concierto de Coldplay que se ha convertido en un momento viral en Estados Unidos (EU) y el mundo entero.

Esto ocurrió luego de que el sábado el CEO de Astronomer dimitiera tras la difusión de un video en el que aparece abrazando a la entonces jefa de personal de la empresa, Kristin Cabot, lo que habría destapado su infidelidad, ya que ambos están casados.

