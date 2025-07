La Casa Blanca arremete contra South Park por burlas contra Trump: "Es irrelevante"

Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).– El Gobierno de Donald Trump ha respondido a la polémica creada por el reciente estreno de un nuevo episodio de la serie animada South Park, donde muestran al Presidente estadounidense en la cama con satán, y donde se satiriza el caso del pedófilo Jeffrey Epstein, por el cual la Administración ha sufrido críticas incluso de sus propios aliados, así como otros temas relacionados con el republicano.

"La hipocresía de la izquierda no tiene fin. Durante años han criticado a South Park por lo que calificaron de contenido ofensivo, pero de repente están elogiando la serie. Al igual que los creadores de South Park, la izquierda carece de contenido auténtico u original, por lo que su popularidad sigue en mínimos históricos", añadió Rogers.

Por ahora, Trump ha evitado comentar directamente sobre el tema en entrevistas con medios e incluso en su red social, Truth Social, a pesar de que el magnate neoyorkino suele responder de forma explosiva a este tipo de burlas, sobre todo una tan notorio como el del episodio en cuestión, donde se habla de su forma de demandar a sus críticos, chistes sobre sus genitales e incluso un cierre fuera de la animación tradicional del programa para mostrar a un Trump desnudo vagando en el desierto.

Pero la crítica más certera del programa tiene que ver con el pederasta Jeffrey Epstein y los archivos del caso, que Trump prometió publicar y ahora evita hacerlo entre reportes de que su nombre aparece entre otros tantos en estos documentos.

El primer episodio de la temporada 27, titulado "Sermón de la montaña", muestra repetidamente la versión de Trump de South Park en la cama con satán. El diablo le dice a Trump que "no está de humor ahora mismo", ante los avances de un republicano desnudo, porque alguien en redes sociales comentó que Trump está en la "lista de Epstein", haciendo referencia al escándalo por no haber publicado los archivos relacionados con el pedófilo, donde supuestamente su nombre aparece.

"¿Estás o no en la lista? Es raro que cada vez que sale el tema, simplemente les digas a todos que se relajen", le dice Satán. "¿Aún seguimos hablando de eso?", le responde Trump. "Vamos, sabes que no te puedes resistir a esto", completa el Presidente, mostrando su pequeño cuerpo.

El programa estrenado esta semana no deja títere con cabeza: incluye una parodia del programa 60 minutes por el que Paramount tuvo que llegar a un acuerdo millonario con Trump. En el programa, el mandatario repite varias veces: "¡Te voy a demandar!", a aquellos que lo critican. "Nadie se sale con la suya si me cuestionan", dice antes de entrar en la cama con satán.

NEW: South Park targets President Trump over the Epstein files in their new episode, puts him in bed with Satan.

The episode comes as South Park has just reportedly agreed to a 5 year, 50 episode, $1.5 billion deal with Paramount.

“The Epstein list? Are we still talking… pic.twitter.com/sE4zt2ONOu

— Collin Rugg (@CollinRugg) July 24, 2025