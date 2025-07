ENTREVISTA ¬ Trump siempre es peligroso e impulsivo, pero ahora será peor: Goldman

Pese a los intentos de Trump por olvidar el tema Epstein, éste se ha vuelto en su contra. Hace unas semanas, el Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) publicó un informe en el que confirmó que Epstein se suicidó durante su breve reclusión, en circunstancias irregulares, y que no hay pruebas de que existiera una "lista de clientes" implicados en una red trata de menores, pese a las evidencias periodísticas. Esto ha llevado a su base y a sus seguidores a forzarlo a aclarar el caso.

Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).- El escritor y periodista Francisco Goldman aseguró que los señalamientos por el caso Epstein en contra del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo volverán un personaje más peligroso, pues en su afán de desviar la atención es posible que volteé a ver a México.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Goldman indicó que Trump buscará una gran distracción para acabar de golpe con las acusaciones en su contra por su amistad con Jeffrey Epstein.

—¿Qué tan peligroso resulta para México?

—Yo creo que muy peligroso porque Trump siempre busca cómo distraer la atención, es su estrategia número uno. Ahorita va a intentar esta ridiculez de acusar a Barack Obama de ser traidor, esto no va a funcionar, es ridículo ¿Qué puede inventar? Quizás hacer como la vez pasada, lanzar bombas a Irán, atacar a los narcos en México, es posible porque sí sería una gran distracción. Él va a buscar algo que piensa que puede llevar la atención a otra parte y se pone muy impulsivo y muy peligroso. Siempre es peligroso y siempre es impulsivo, pero ahora va a ser peor.

El académico señaló que esta situación también podría resultar benéfica para México, pues Trump estaría enfocado antes que nada en salvar su reputación. "No sé si sea benéfico para México que va a estar muy distraído. Nadie sabe por dónde va ir esto. Yo no creo que lo quiten del poder. Quizás si los demócratas en dos años logran tomar el Congreso y el senado y él pierde todo su apoyo popular sí es posible que algo pase".

A sólo seis meses de arribar a la Presidencia de Estados Unidos, Trump está enredado en un escándalo que le ha valido críticas, incluso de sus más fervientes seguidores, quienes le han exigido publicar los archivos del caso Epstein.

La prensa más importante de Estados Unidos, desde The New York Times hasta The Wall Street Journal, han revelado en las últimas horas detalles cada vez más íntimos de la amistad del actual Presidente de Estados Unidos con el pedófilo Jeffrey Epstein. Una amistad de 15 intensos años que siempre colmada de fiestas en Palm Beach, en Manhattan o en el jet privado del financiero, un confeso agresor sexual de menores de edad.

El jueves, The Wall Street Journal informó que Trump le entregó a Epstein una nota para el cumpleaños número 50 en 2003, que incluía un dibujo de una mujer desnuda y una críptica referencia a un “secreto” que ambos compartían. Trump negó haber escrito el mensaje y el viernes presentó una demanda por difamación impugnando la historia. Según el medio, la carta fue recopilada por Ghislaine Maxwell —exasistente y cómplice condenada de Epstein— como parte de un álbum de felicitaciones para el cumpleaños. La misiva escrita por Trump, quien negó haberla escrito, “contiene varias líneas de texto mecanografiado enmarcadas por el contorno de una mujer desnuda, que parece dibujado a mano con un marcador grueso”.

Pese a los intentos de Trump por olvidar el tema Epstein, éste se ha vuelto en su contra. Hace unas semanas, el Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) publicó un informe en el que confirmó que Epstein se suicidó durante su breve reclusión, en circunstancias irregulares, y que no hay pruebas de que existiera una "lista de clientes" implicados en una red trata de menores, pese a las evidencias periodísticas. Esto ha llevado a la base electoral de Trump y a sus seguidores a forzarlo a aclarar el caso.

"Trump ha tenido muchos escándalos, pero se nota que este es el primer escándalo que uno siente que ya no tiene control", señaló Francisco Goldman.

El escritor indicó que a diferencia de otros casos que no avanzaron, en este Trump tiene varios factores en su contra como su amistad con Epstein.

"Él si tiene algo que lo hace muy vulnerable y lo que lo hace muy vulnerable es que él sí era muy amigo de Epstein, incluso Epstein dijo a un periodista antes de morir que él era el mejor amigo que Trump tenía. No sé cómo Trump ha podido ser candidato presidencial tres veces y esto apenas sale ahora".

Finalmente, Francisco Goldman indicó que la base electoral de Trump jugará un papel importante pues seguirá defendiéndolo a pesar de los señalamientos.

"Su base va a seguir defendiéndolo. Él piensa que se va a quitar este problema contando verdades parciales. Quizás va a funcionar con su base, pero yo no creo que vaya a funcionar fuera de ahí. Esto es diferente y todo el mundo ve que está escondido algo. Esto no es solo Stormy Daniels, es una relación intima con el peor violador de niños en la historia de Estados Unidos".

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/