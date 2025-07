Trump dice que “Canadá podría ser uno de esos países donde sólo haya un arancel...”

Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que podría no llegar a un nuevo acuerdo comercial con Canadá y sugirió que, en cambio, podría imponer más aranceles al país unilateralmente.

Sobre México no se ha referido todavía.

La advertencia de Trump surge tras las señales del Primer Ministro Mark Carney de que ambas partes podrían no ser capaces de llegar a un acuerdo antes de la fecha límite autoimpuesta del 1 de agosto para poner fin a una guerra comercial que se acerca al punto de los cinco meses.

De acuerdo con The Globe and Mail, una de las asociaciones forestales más grandes de Canadá dijo que recibió la noticia de que los aranceles antidumping estadounidenses impuestos a la madera blanda canadiense, como el pino, aumentarán.

.@POTUS on tariff revenues: "We have so much money coming in, we're thinking about a little rebate — but the big thing we want to do is pay down debt." pic.twitter.com/B3NYNpcqsh

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 25, 2025