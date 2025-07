Los restos del jornalero Jaime Alanís ya fueron repatriados a México, confirma la SRE

La SRE expresó nuevamente sus sinceras condolencias a familiares y amigos, y afirmó que continuarán brindando acompañamiento cercano y solidario, así como todo el apoyo que esté al alcance del Gobierno de México.

Our hearts are heavy for the grieving family of Jaime Alanis, who died from injuries sustained during a chaotic raid on Thursday.

We'll do everything we can to support them. We continue to work with hundreds of farm worker families navigating the aftermath of this violent raid. pic.twitter.com/ija0lT97jv

— United Farm Workers (@UFWupdates) July 13, 2025