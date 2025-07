Erradicar racismo no es una opción, sino una necesidad y obligación, dice Sheinbaum

Sheinbaum destacó que el verdadero futuro sólo puede construirse si los mexicanos abrazan con valentía lo que fueron y lo que son.

Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado la ceremonia de los 700 años de la Fundación de México-Tenochtitlan en el Zócalo de la Ciudad de México y destacó que eliminar el racismo no es una opción, sino una necesidad y una obligación para construir una sociedad justa.

"No puede haber identidad nacional sin reconocer, y dar su lugar al profundo y orgulloso rostro indígena de México, su esencia y su grandeza cultural. Recuperar el legado de Tenochtitlán no significa vivir en el pasado, significa reconocernos en él, significa entender que lo que somos hoy (nuestra forma de hablar, de comer, de mirar al mundo) está profundamente marcada por esa historia, y que sólo podremos avanzar como Nación si caminamos con esa memoria, con ese orgullo, con esa fuerza. Por ello, debemos entender que erradicar el racismo no es una opción, es una necesidad y una obligación para construir una sociedad justa, incluyente, y digna para todas y para todos", dijo desde la Plaza de la Constitución.

En su discurso, la mandataria destacó que Tenochtitlán no es sólo el pasado que vive en las piedras del Templo Mayor, en el Calendario Azteca, en la gran imagen de Tláloc o en la tierra labrada con la Coatlicue, pues sigue viva en los barrios de Iztapalapa, en los pueblos de Tlalpan, en las mujeres que enseñan la lengua a sus hijos y "en los jóvenes que levantan la voz contra el racismo".

"Vive también en el corazón de un México que ha decidido no olvidar. Por eso el legado de Tenochtitlan no es ruina ni nostalgia, es semilla, es esperanza. Una semilla que sigue brotando, que sigue luchando, que sigue enseñándonos que la historia no se borra, que la raíz no se niega y que el verdadero futuro sólo puede construirse si abrazamos con valentía todo lo que fuimos y todo lo que somos", expresó.

A la par, destacó que "quien no recuerda sus raíces, camina sin sombra ni rumbo", pues la memoria es semilla que debe cuidarse para florecer.

"Para saber a donde vamos hay que escuchar de donde venimos porque el origen no es pasado muerto es una brújula viva. Por ello, a todas las mexicanas y mexicanos de todas las raíces nos une el deber de honrar a los pueblos originarios, reconocer nuestro legado de grandeza, amar esta tierra sagrada que nos vio nacer o que nos acogió y sentir con orgullo profundo que somos parte de una Patria milenaria y viva. Por ello decimos fuerte y lejos: Mientras exista el mundo no acabará la fama y la gloria de México Tenochtitlan", aseveró.

Sheinbaum también habló de la llegada de los españoles, quienes se encontraron con "un imperio sólido", con leyes, lengua, escritura, medicina, formas de cultivo, cultura, conocimientos astronómicos. "Lo que vieron en Tenochtitlán [..] les hizo pensar que estaban frente a algo sobrenatural, y sin embargo, en lugar de comprenderlo, decidieron aplastarlo". Un proceso de colonización que, dijo, busco borrar todo rastro de lo indígena.

“Los gobiernos que tienen el valor de pedir perdón por las atrocidades del pasado que marcaron su historia no se debilitan se reconcilian consigo mismo y crecen con una libertad que sólo otorga la verdad profunda. Por ello, la Cuarta Transformación no es solamente un proyecto económico o polìtico es, sobre todo, un proyecto de dignidad, un proyecto que reconoce que no puede haber justicia verdadera sin saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas", dijo al hablar del exterminio que sufrieron estos pueblos.

Las palabras de Claudia Sheinbaum llegan en medio de una serie de escándalos encarnados por personas que se han viralizado por sus expresiones racistas y clasistas. Este es el caso de Ximena Pichel, una modelo argentina que el pasado 5 de julio agredió con comentarios discriminatorios a un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quien colocó un inmovilizador a su vehículo por no pagar el parquímetro, lo que le valió el apodo de "Lady Racista".

Además, se da a sólo unas horas de que se lleve a cabo la marcha contra la gentrificación, en la que vecinos, activistas y colectivos protestarán por el encarecimiento de las rentas en diversas zonas de la capital, lo que provoca el desplazamiento de muchos de sus habitantes al no contar con los ingresos necesarios para cubrirlas.