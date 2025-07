Un hombre apuñala a al menos 11 personas en Walmart de Michigan; policías lo detienen

Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).- Autoridades de Estados Unidos (EU) reportaron que este sábado ocurrió un apuñalamiento masivo en una tienda de Walmart en Michigan, el cual dejó un saldo de al menos 11 personas lesionadas, varias de ellas de gravedad.

Los hechos ocurrieron en una sucursal de la cadena de autoservicio ubicada en la localidad de Garfield Township, alrededor de las 16:43 horas de este 26 de julio, de acuerdo con información publicada por la oficina del Sheriff del condado de Grand Traverse.

Según los primeros reportes difundidos por autoridades estadounidenses, el ataque fue perpetrado por un hombre de 42 años de edad, quien utilizó un cuchillo plegable para atacar a sus víctimas.

Mediante un comunicado compartido en redes sociales, la oficina del Sheriff de Grand Traverse detalló que el responsable del apuñalamiento masivo en una tienda de Walmart de Michigan fue detenido gracias a la acción de un agente de la dependencia y la ayuda de varios civiles.

Autoridades revelaron que al menos 11 personas resultaron heridas durante el ataque, quienes fueron trasladados al hospital Munson Medical Center para recibir atención médica.

Por su parte, dicho hospital detalló, en una publicación compartida en Redes sociales, que del total de pacientes recibidos cinco se reportan graves y seis están en estado crítico.

Mass stabbing at a Walmart in Traverse City, Michigan—Level 2 Mass Casualty Incident declared, at least nine injured, some seriously. One suspect in custody. This is a nightmare unfolding. Time to get serious about public safety and secure our communities. America deserves better… pic.twitter.com/0xFZcZ2wRX

— The 1776 Mechanic™ 🇺🇸 (@1776Mechanic) July 26, 2025