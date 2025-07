VIDEO ¬ Pasajeros de American Airlines evacúan avión en Denver por presencia de fuego

Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).- Las y los pasajeros del vuelo AA3023 de American Airlines vivieron momentos de pánico el sábado por la tarde, luego de que se registrara un incendio en el tren de aterrizaje del avión durante su despegue en el Aeropuerto Internacional de Denver, Colorado. Se reportó una persona con una lesión leve y otras cinco con heridas menores.

A través de un comunicado, American Airlines afirmó que los 173 pasajeros y seis tripulantes del Boeing 737 MAX 8, que partiría de Denver a Miami, se encuentran sanos y salvos. En tanto, CBS News dio a conocer que cinco personas tuvieron heridas menores y que una más fue trasladada a los servicios médicos por lesión leve.

Crazy scene at Denver yesterday. I can’t tell you how much it frustrates me to see passengers getting off a plane engulfed with smoke with their carry on bags. Seconds matter in these situations. LEAVE YOUR BAGS AND LIVE.

.

.

Thanks for sharing

@ highlymigratoryfishing pic.twitter.com/RFgmRFMooM

— Combat Learjet (@Combat_learjet) July 27, 2025