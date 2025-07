Trump pondrá arancel de 15% a productos europeos; Von der Leyen le promete inversión

BRUSELAS, 27 Jul. (EUROPA PRESS).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, han alcanzado este domingo un acuerdo para resolver su disputa comercial sobre el aumento de aranceles, con el establecimiento de gravámenes del 15 por ciento para productos europeos y el compromiso del bloque de ese continente a realizar inversiones adicionales, así como adquisiciones de energía y armamento.

El Presidente estadounidense ha concretado que el acuerdo incluye un arancel del 15 por ciento sobre los bienes de la Unión Europea (UE) que entran a Estados Unidos. Bruselas efectuará compras de energía a EU por valor de 750 mil millones de dólares (638 mil millones de euros), inversiones por valor de 600 mil millones de dólares (510 mil millones de euros) y la adquisición de una "enorme" cantidad de equipo militar norteamericano. El mandatario no concretó este último aspecto.

Von der Leyen ha confirmado posteriormente este arancel "único" del 15 por ciento para "la gran mayoría de las exportaciones de la UE", como automóviles, los semiconductores y los productos farmacéuticos. "Este 15 por ciento es un límite máximo claro, por lo que no hay acumulación de aranceles", ha indicado.

Together, the EU and the US are a market of 800 million people.

And nearly 44 percent of global GDP.

It’s the biggest trade deal ever ↓ https://t.co/rG3cHebXEk

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 27, 2025