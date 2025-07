Trump y Von der Leyen creen que la posibilidad de firmar un acuerdo está "al 50 a 50"

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, coincidieron en que las posibilidades para la firma de su acuerdo comercial están ahora mismo "al 50 a 50" antes de reunirse en la localidad escocesa de Turnberry y a pocos días de que expire el ultimátum del 1 de agosto dado por el mandatario norteamericano.

Good to be in Scotland to meet @POTUS for discussions on transatlantic trade today.

The EU-US trade relationship is the world’s biggest.

I look forward to our talks ↓ https://t.co/pMWoCCwycn

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 27, 2025