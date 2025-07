EU advierte que aplicará aranceles desde el 1 de agosto, haya o no acuerdo con países

Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, no dará otra prórroga para la aplicación de su política arancelaria, afirmó este domingo su Secretario de Comercio, Howard Lutnick, en una entrevista para Fox News. La declaración se da justo cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alista su propio plan para que México salga adelante si no alcanza un acuerdo para esquivar las tarifas estadounidenses.

El Gobierno federal lleva tiempo trabajando en una serie de medidas que ayuden a enfrentar un escenario desfavorable. La estrategia se ha ido tejiendo mientras las autoridades mexicanas y estadounidenses mantienen una mesa de trabajo para intentar llegar a un acuerdo.

Hasta el momento, sólo cinco países han logrado acuerdos comerciales con el Gobierno de Trump: Gran Bretaña, Vietnam, Indonesia, Filipinas y Japón. Sin embargo, sus dos socios comerciales más importantes, México y Canadá, siguen en la incertidumbre.

Secretary @HowardLutnick on the August 1st tariff deadline: "No more grace periods, no more extensions, the tariffs are set for August 1st. After August 1st, people can still talk to President Trump - he's always willing to listen." pic.twitter.com/MBtORWLTMv

