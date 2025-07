Claudia confía en tener arreglo para evitar aranceles; destaca reunión con Embajador

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este lunes su confianza en que su Administración llegará a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos (EU) para frenar la imposición de aranceles a partir del 1 de agosto, medida anunciada por el Presidente Donald Trump.

La mandataria mexicana mencionó que esta semana continuarán las negociaciones entre las delegaciones de ambas naciones para buscar un acuerdo y evitar las tarifas de 30 por ciento a las importaciones mexicanas.

La Presidenta Sheinbaum recalcó que Estados Unidos firmó acuerdos con distintas naciones luego de negociar los aranceles, por lo que espera que México también pueda alcanzar un arreglo en el transcurso de esta semana.

Es importante mencionar que el pasado domingo el Secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, advirtió que el Presidente Trump no dará otra prórroga para la imposición de aranceles a las importaciones procedentes del extranjero. De este modo, las tarifas comenzarán a aplicarse a partir del viernes 1 de agosto.

