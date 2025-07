"Investigación es con pruebas, no con linchamientos", dice Claudia sobre Adán Augusto

Claudia Sheinbaum aseguró que el liderazgo de Adán Augusto López sigue sólido en el Senado mientras la investigación contra Hernán Bermúdez continúa "con pruebas, no linchamientos", y subrayó que el caso no tiene nada qué ver con García Luna, la mano derecha de Calderón, "a quien premiaron hasta el último minuto".

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este lunes que la investigación sobre el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, sigue adelante y que tendrán que ser con "pruebas y no con linchamientos" los señalamientos contra quien lo nombró en su momento al frente de la dependencia, Adán Augusto López Hernández, hoy el coordinador de los senadores de Morena.

"El que fue el Secretario de Seguridad en Tabasco tiene una orden de aprehensión por la Fiscalía del estado, y nosotros estamos colaborando en lo que se necesite para su detención. Como bien se informó el martes de la semana pasada, la investigación inicia a finales del 2024 y a inicios de este año viene la carpeta de investigación y la orden de aprehensión", recordó la mandataria mexicana en su conferencia de prensa matutina.

"La investigación debe seguir. Recientemente se detuvo a una persona que trabajaba en la Secretaría de Seguridad de Tabasco ya con una orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República (FGR)", comentó. "Las investigaciones deben seguir, pero con base en investigaciones, en pruebas".

Respecto al Senador Adán Augusto López, la Presidenta apuntó que los señalamientos "no deben ser con base en presuntos o en linchamientos mediáticos". "La UIF la semana pasada congeló cuentas de empresas vinculadas con esta persona. Nosotros tenemos una responsabilidad, pero es en todos sentidos: tienen que seguir las investigaciones y no se puede acusar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario", reiteró.

Cuestionada sobre si el liderazgo de Adán Augusto estaba "sólido" en el Senado, Sheinbaum fue categórica: "Sí, pues ahí están los senadores. No hay ninguna investigación contra el Senador. En el momento que si quieren preguntar, él lo va a decir".

Desde Palacio Nacional, destacó que Adán Augusto López se hubiera puesto a disposición de las autoridades. "Él ya dijo: ‘Que me pregunten lo que yo sepa’. Yo no los he oído hablar sobre [Genaro] García Luna. Hace poco [Felipe] Calderón dijo que no se arrepiente de nada".

Además, cuando se comparó el caso de Bermúdez Requena con el de García Luna, el Secretario de Seguridad de Felipe Calderón y hoy condenado por nexos con el narcotráfico, la Jefa del Ejecutivo rechazó que así sea. "Ahora toda la derecha esta con este tema: ¿Quién detiene o quién abre la investigación y la orden de aprehensión? Nosotros, me refiero al momento que estamos viviendo en el Gobierno. Quieren ponerlo como si fuera García Luna, y a él lo premiaban y lo premiaban hasta el último minuto", sentenció.

Adán Augusto reaparece, pero sin mencionar a Bermúdez Requena

Hace un par de semanas, el coordinador de Morena en el Senado y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, reapareció en redes sociales luego de que un Juez girara una orden de aprehensión contra su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser el jefe del cártel “La Barredora”. Pero no mencionó nada sobre su excolaborador.

En un breve mensaje en redes sociales, el morenista detalló que no ha sido requerido en las investigaciones y se dijo a la orden de cualquier autoridad que solicite su presencia.

"Es público que se iniciaron investigaciones contra integrantes de aquel Gobierno, y considero fundamental que deben presentarse ante las autoridades para aclarar los hechos. Al mismo tiempo, aunque no he sido requerido, estoy a la orden de cualquier autoridad que solicite mi presencia".

Junto al mensaje, López Hornández compartió una gráfica como evidencia de que durante su gestión al frente de Tabasco se redujo la incidencia delictiva, y precisó que ocupó el cargo entre el 1 de enero de 2019 y el 26 de agosto de 2021, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo invitó a acompañarlo como Secretario de Gobernación.

Apenas el jueves, la Presidenta Sheinbaum dio a conocer que hasta el momento no existe una carpeta de investigación abierta contra el Senador Adán Augusto López Hernández por su probable vínculo con "La Barredora" o con otros grupos del crimen organizado.

"Hasta ahora no hay ninguna carpeta ni informe en ninguna de las fiscalías, ni en la FGR, contra el Senador. Lo que hay es contra el que fue su Secretario de Seguridad. [...] No hay ninguna información que haya derivado en una denuncia en particular", aseveró en su conferencia de prensa matutina.

La Presidenta Sheinbaum indicó que la Defensa debe analizar primero los datos recabados para determinar si aportan las pruebas suficientes para vincular al Senador Adán Augusto con actividades criminales y que sean presentadas ante la autoridad correspondiente.

"Es información bruta, que quiere decir que no está seleccionada para poder después, si es alguna evidencia suficiente, presentar ante el Ministerio Público", finalizó Sheinbaum.