VIDEO ¬ Un grupo de taxistas golpea a conductor de Uber en NL y le roba pertenencias

Taxistas agredieron este fin de semana a un conductor de Uber en el centro de Monterrey y le robaron sus pertenencias, incluidos sus teléfonos y las llaves del auto. Disputan la zona para recoger pasaje en el Barrio Antiguo.

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).– Un conductor de Uber sufrió una fuerte golpiza por parte de al menos media docena de taxistas en pleno centro de Monterrey, en Nuevo León (NL), mientras esperaba algún viaje en la aplicación la madrugada del domingo.

Los hechos ocurrieron en la calle Raymundo Jardón, esquina con Juan Zuazua, en pleno centro de la urbe, apenas a unos pasos de la Macroplaza y del Palacio de Gobierno de Monterrey.

En el video compartido en redes sociales, se puede ver cómo un grupo de taxistas rodea al Uber estacionado en las calles del Barrio Antiguo, y proceden a intimidarlo. Un taxista suelta el primer golpe y, mientras sorprende al conductor, otro más se sube a los asientos traseros y procede a agredirlo también.

Un tercer taxista rodea la unidad y accede al asiento del copiloto, mientras los otros dos siguen con los golpes, y se suma a las agresiones. Luego de un minuto sin parar de golpearlo, el video finaliza, entre las quejas del dolor del conductor de la unidad de aplicación.

Denuncia conductor de Uber agresión y robo por parte de taxistas en Barrio Antiguo en Monterrey pic.twitter.com/WQ2zzAFqLo — Juan (@DeTodoUnPoco677) July 28, 2025

"Me robaron un iPhone 13 Pro Max y un Honor X8 con los que trabajaba, además de las llaves de mi coche, ya puse la denuncia y ahora ándense con cuidado, estos son los mismos que se ponen en el Domo Care, y apenas ayer decidieron invadir el barrio antiguo, o al menos, en un lugar donde muchos socios de aplicación deciden esperar viaje…", escribió Cruz en TikTok.

De acuerdo con el testimonio del conductor de Uber, todo empezó porque los taxistas querían cobrarle "cuota en una zona donde siempre han habido Uber/DiDi". "Ellos era la primera vez que venían y decían que siempre estaban ahí. Ese espacio siempre lo hemos usado los Uber para salir rápido hacia el ‘Seven’ de Barrio que es donde se concentran la mayoría de personas", completó.

El conductor indicó que no intentó "quitarles pasaje", como cuestionaban en el video otros usuarios, pues los taxis de apps esperan a que se conecte con un viaje y entonces acudir a donde van a recogerlos. "Los que sabemos trabajar, nos paramos y esperamos a que salga un viaje a nuestros gustos […] Ellos quisieron quitarnos nuestro lugar, yo no me dejé y ahora que los tengo en video. Ya procedí a lo legal", reiteró.

@vuceach Entre varios y solo dejaron moretones, taxistas de Monterrey y de Mexico en general son una basura, ayudenme a difundirlo, en la parte dos subo sus caras, ClaudiaSheinbaum y SamuelGarcia, cuando haran algo con estos taxistas que nos piden cuota para trabajar libremente? Monterrey Taxistas Ratas ♬ original sound - VuceACH - VuceACH

El conductor de Uber contó que, como le robaron las llaves del auto, tuvo que caminar al hospital más cercano para que lo atendieran. "Estuvieron cinco minutos golpeándome, tardaron como 10 en llegar mis compañeros y encima de eso la patrulla tardó otros 15 en llegar al lugar", detalló. En los videos se observa que, además de cuatro agresores, dos taxistas más observan la golpiza.

La tensión entre los taxistas tradicionales y los conductores de aplicación no es nueva. Sobre todo en zonas turísticas, el monopolio de los taxis suele responder con violencia ante la llegada de este tipo de plataformas, como es el caso de Cancún, donde más casos de agresiones se han reportado en los últimos años.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por ejemplo, los conductores de apps tienen un lugar designado para recorrer a pasajeros fuera de la terminal, pues el control de la zona lo tienen los taxistas. Apenas hace un par de semanas, un hombre golpeó a un conductor de Uber y destrozó su automóvil por cerrarle el paso en la colonia Santa Cruz Atoyac, en la Alcaldía Benito Juárez.

Todo esto ocurre en medio de la polémica por el anuncio de Uber de un incremento de hasta el siete por ciento en sus tarifas luego de que entraran en vigor las modificaciones de la reforma laboral para plataformas digitales, que garantiza los derechos las y los conductores del servicio.