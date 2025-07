Grupo armado surge en Michoacán ante violencia. Se hace llamar “Ejército Purépecha"

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).- Con un ultimátum al Gobierno de México, hizo su presentación un grupo de civiles armados que se hace llamar “Ejército Purépecha de Libertad Michoacana”, el cual aseguró ser un nuevo escuadrón de autodefensa en Michoacán. A través de un video, un sujeto que se identificó como “comandante Arango”, quien dijo que estaría al frente de esa nueva organización, también acusó a dos alcaldes de ese estado, a los que vinculó con personajes del crimen organizado.

El pasado 25 de julio, el autodenominado “grupo de autodefensa” se presentó de manera oficial en redes sociales, en donde el líder del “Ejército Purépecha de Libertad Michoacana” explicó que el objetivo de éste sería el de combatir a la delincuencia organizada que actualmente acecha en esa región. “A este movimiento social no lo convoca el odio sino la justicia, no nos mueve el deseo de destruir sino la necesidad de construir un Michoacán libre de delincuentes que solo nos están extorsionando, secuestrando y cobrando cuotas”, dijo .

“Ponemos un ultimátum al Gobierno y le decimos claro y fuerte: preferimos que ustedes el Estado tome la seguridad de nuestra región de Los Reyes, de Cotija, Tingüindín, Tocumbo, que seguir arrodillados con los directores de seguridad pública que están a las órdenes de los Cárteles Unidos o del Cártel que sea, si no lo hacen ustedes muy pronto lo haremos nosotros, comenzaremos por cotija hasta avanzar al centro del estado”, expresó el autodenominado “comandante Arango”.

En el clip aparecen 11 sujetos con el rostro cubierto, con pañuelos y pasamontañas, todos con sombreros y sosteniendo un arma, así como una manta negra con las siglas EPLM en color blanco y la leyenda ‘Ejército Purépecha de Libertad Michoacana’. De entre todos ellos, el autonombrado o “comandante Arango” es quien expresa el mensaje inicial. “Hoy me presento a ustedes, soy el comandante Arango y seré quien está al frente de este movimiento social denominado ‘Ejército Purépecha de Libertad Michoacana’”.

Durante su discurso, además de asegurar que el “Ejército Purépecha de Libertad Michoacana” no pertenece a ningún partido político ni a alguna organización criminal, el líder del movimiento subrayó que no le están pidiendo permiso al Gobierno mexicano para “vivir con dignidad”, ya que, explicó que la agrupación surgió del hartazgo de la población por la ingobernabilidad en Michoacán. “En Michoacán estamos viviendo arrodillados, con la voz quebrada, con esperanza mutilada, hoy desde aquí decimos basta”.

“Gobierno no te estamos pidiendo permiso para vivir con dignidad, no te estamos rogando libertad, nos estás obligando a tomarla con el corazón firme y la mirada clara, es un derecho que tenemos, en este movimiento hay cabida para todos, empresarios, comerciantes, ciudadanos, hombres, mujeres”, señaló Arango, al tiempo que invitó a la ciudadanía a sumarse a su movimiento, el cual, aseguró, no quieren contaminar. “No queremos contaminar este movimiento como se contaminaron las autodefensas de Michoacán”, dijo.