"Maestra jubilada fue violentada y padeció un infarto, les guste o no", reitera Nahle

Nahle también informó en rueda de prensa este lunes que hay 4 personas de interés y se están haciendo las investigaciones: hay tres detenidos y una persona más relacionada con el caso de la maestra jubilada Irma Hernández, que ha indignado a Veracruz y al país.

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).– La Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, insistió este lunes en que la maestra jubilada Irma Hernández Cruz, la taxista en el municipio de Álamo Temapache, al norte de Veracruz, murió de un infarto provocado por la violencia extrema que sufrió al ser secuestrada por un grupo criminal, a pesar de las críticas que recibió por decirlo.

"Es de miserables, a una familia enlutada, llevarlo a niveles de escándalo. La maestra fue violentada. Eso lo dije. Fue violentada. Después de ser violentada, desgraciadamente padeció un infarto. Esa fue la realidad. Y les guste, o no les guste, si hacen escándalo o no, yo tengo que informarlo", dijo este lunes Nahle en su conferencia de prensa semanal.

"Yo vi en redes a generadores de odio nacionales, con groserías directas hacia mi persona, con groserías de un nivel… generadores de odio. Porque se dio el reporte de la necropsia, yo no voy a contestar, yo soy la Gobernadora, tengo que mantener una altura política, ética, de educación, y lo estuve viendo. Es una familia enlutada, es de miserables estar lucrando con una tragedia tan fuerte. Yo no, no entro en eso", completó.

En la rueda de prensa de Nahle tomó la palabra el doctor José Eduardo Márquez Nava, médico legisla en la zona de Tuxpan, Delegación Zona Norte, quien fue el que realizó la necropsia de ley de la maestra jubilada. "Yo soy el que recibió el cuerpo, como parte del protocolo de necropsia. Con los datos que obtuvimos con el análisis externo detectamos múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo y en el análisis interno pudimos observar que las lesiones y alteraciones se centraban en el corazón, no en cráneo, no en el tórax ni abdomen, de manera externa sí, la persona fue violentada, es un hecho que no tiene palabras", dijo.

Irma Hernández era una maestra jubilada de 62 años que se dedicaba a manejar un taxi en Álamo Temapache, municipio del norte de Veracruz. Su secuestro, registrado desde el 18 de julio y un video en el que se le ve arrodillada, rodeada de sus captores armados y embozados, ha generado indignación en el país.

“Mi nombre es Irma Hernández, manejo el taxi 554. Compañeros taxistas, paguen su cuota. Con la mafia no se juega”, pronunció la maestra en una grabación que se volvió viral en redes.

De acuerdo con los reportes, la docente fue privada de la libertad en el centro del municipio de Álamo Temapache, mientras manejaba el taxi número económico 554. Hombres armados la interceptaron sobre la calle Sor Juana Inés de la Cruz, frente al Mercado Municipal y la obligaron a subir a una camioneta.

Aunque Comisión Estatal de Búsqueda emitió una ficha para localizar a Hernández, las autoridades no pudieron rescatarla. Reportes señalan que días antes del secuestro de la docente, Jorge Néstor P, un líder taxista en la región, también fue privado de su libertad cuando se encontraba cerca de la escuela primaria “Miguel Hidalgo”, en el ejido Estero del Ídolo, Municipio de Temapache.

Los avances del caso

La Gobernadora morenista también informó en rueda de prensa este lunes que, por este caso, hay cuatro personas de interés y se están haciendo las investigaciones. "Son tres detenidos y hay otra persona posiblemente relacionada", detalló. Además, dijo que el tema de la extorsión es una afectación nacional, pero "se están tomando medidas y se está avanzando".

Además, Nahle afirmó que Veracruz apenas sufrió tres homicidios el fin de semana. "Un homicidio doloso de viernes a sábado, uno de sábado a domingo y uno de domingo a lunes. Lo ideal es que fueran cero, pero hoy el único homicidio doloso en Veracruz, de 48 que hubo en el país, es primera plana", dijo visiblemente molesta.

El viernes pasado, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que había logrado la detención de Jeana Paola "N", la tercera presunta implicada en el caso del secuestro y la muerte de la maestra Irma Hernández Cruz. Antes, había detenido a Víctor Manuel "N" y José Eduardo "N".

"Yo no les digo cómo hagan su trabajo allá en México, cada quien. Yo sí sé lo que estoy haciendo aquí. Yo trabajo todos los días, dando cara, siendo responsable los cinco años y cuatro meses que me falta. (…) Yo le he dicho a la prensa que son libres, no voy a decirles cómo hagan su trabajo, de ninguna manera. Si allá en México empezó el nado sincronizado, que ya los conozco bastante bien, está bien, pero no me voy a detener, voy a trabajar", subrayó.

Por último, Nahle indicó que seguirá dando la cara en este tipo de casos, aunque las críticas recaigan sobre ella. "Yo me asumo como lo que soy: la Gobernadora de Veracruz, y la responsable del Estado. Voy a dar la cara siempre, siempre. En los hechos buenos, en los hechos malos, y todos los días trabajamos. Doy una rueda de prensa a la semana, y cuando hay casos vienen mis secretarios y explican y ya. Esa es mi manera, así lo voy a seguir haciendo", finalizó.