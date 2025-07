Morena prohibió en mayo exhibir cualquier lujo. Para la militancia es letra muerta

Hace apenas dos meses y medio, Morena celebró su Consejo Nacional y no sólo ratificó estos principios, sino que los endureció. La Presidenta Claudia Sheinbaum había enviado una carta a la militancia en la que les recordó el origen del movimiento —el hartazgo popular frente a la vieja política de privilegios— y la necesidad de conducirse con honestidad, humildad y vocación de servicio, tal como lo pidió durante años su fundador: el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).- “No promover el consumismo ni exhibir signos de ostentación material como joyería, ropa de marcas exclusivas, propiedades o automóviles de alto valor, restaurantes o turismo de lujo, entre otras extravagancias. La parafernalia del poder pertenece al pasado de corrupción y privilegios. Morena es humildad”, así lo establecen los estatutos de Morena, aprobados por la militancia en mayo pasado durante su más reciente Consejo Nacional de Morena.

Estos principios son los que ahora están al centro del debate ante la polémica por las vacaciones de lujo que han trascendido en redes y medios, protagonizadas por diversos diputados federales de Morena, así como por el actual Secretario de Educación, Mario Delgado —quien fue dirigente nacional del partido—, y por Andrés Manuel López Beltrán, Secretario de Organización Política de Morena.

El Presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, acusó de hipócritas a quienes han criticado los viajes lujosos de los morenistas, señalando que tras la crítica hay “pura hipocresía, puro racismo, puro clasismo”. Sin embargo, los propios estatutos del partido llaman a sus militantes a conducirse con austeridad.

Hace apenas dos meses y medio, Morena celebró su Consejo Nacional y no sólo ratificó estos principios, sino que los endureció. La Presidenta Claudia Sheinbaum había enviado una carta a la militancia en la que les recordó el origen del movimiento —el hartazgo popular frente a la vieja política de privilegios— y la necesidad de conducirse con honestidad, humildad y vocación de servicio, tal como lo pidió durante años Andrés Manuel López Obrador.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró esta mañana que aquellos que ocupan cargos públicos tienen una responsabilidad de ejercer el poder con humildad y mantener los principios, luego de que en las últimas semanas varios funcionarios públicos del oficialismo y también líderes de Morena fueran evidenciados por sus viajes de lujo a distintas partes del mundo para vacacionar.

¿Pero qué dicen exactamente los lineamientos? El primero de los nuevos lineamientos, denominado Austeridad republicana y vocación de servir, establece: “El poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuándo se pone al servicio del pueblo. Quien aspire a representar a Morena debe practicar la austeridad republicana como forma de vida y principio de acción pública; conducirse con sobriedad y sin ostentaciones; y ejercer el poder con honestidad, humildad, sencillez y vocación de servir”.

Además, se prohíben expresamente varias conductas, entre ellas: Usar recursos públicos, materiales o humanos, para beneficio personal, familiar o de grupo; viajar en primera clase o utilizar aeronaves privadas, sin importar el origen del recurso que lo pague; utilizar vehículos blindados, servicios de seguridad privada o personal de apoyo excesivo, salvo por razones de seguridad justificadas; usar recursos públicos para viajes al extranjero, hacer turismo político o asistir a congresos internacionales, salvo en casos indispensables.

A su vez, también se prohíbe promover el consumismo o exhibir signos de ostentación material, como joyería, ropa de marcas exclusivas, propiedades o automóviles de alto valor, restaurantes o turismo de lujo.

El documento, que fue leído en la convención, señala con claridad que la ostentación es vista como parte de la “parafernalia del poder” que, según Morena, pertenece al pasado de corrupción y privilegios. “Morena es humildad”, concluyen los estatutos.

“Es premisa fundamental de este movimiento no convertirnos en lo que tanto criticamos del pasado y ante el enorme respaldo popular que hemos recibido del pueblo de México se vuelve imperativo dejar muy claro, sin margen de maniobra, ni equivocaciones cuál debe ser el comportamiento de nuestra militancia y de cualquier persona que forme parte de nuestro movimiento así como cuáles deben ser los principios y valores que nos rijan nuestro movimiento. No puede permitir por ningún motivo conductas como violencia de género, incorporación en responsabilidades administrativas y políticas de personajes con sanciones administrativas o penales, diferencias entre altos dirigentes nacionales ventiladas públicamente que dañen el movimiento actos anticipados de campaña lejanos a la mística de nuestro movimiento y conductas ajenas a la austeridad republicana”, señaló en aquella sesión, Rafael Barajas, el Fisgón, Presidente del Instituto Nacional de Formación Política (INFP).

Dicho Consejo Nacional, celebrado a puerta cerrada en el World Trade Center, las 249 consejeras y consejeros que se congregaron escucharon la carta enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum —que actualmente mantiene licencia como militante—, quien urgió a la dirigencia de Morena a mantener los principios fundamentales con los que se fundó el movimiento. Les recordó que el poder no debe ser el fin en sí mismo y advirtió que si el partido cae en el sectarismo, el pragmatismo desmedido y el uso faccioso de la estructura, corre el riesgo de convertirse en un partido de Estado.

“No podemos olvidar de dónde venimos, de lo contrario olvidaremos a dónde vamos. No es llegar al poder por llegar, no es la ambición personal lo que debe guiarnos, sino el bienestar del pueblo”, escribió Sheinbaum en la misiva que fue leída.

El mensaje era claro, no olvidar al procedencia del partido y los valores.

“Nuestra ética no ha sido un accesorio de nuestro movimiento ha sido siempre su columna vertebral morena nació como respuesta hartazgo social nació al grito de lucha contra la simulación los privilegios y la corrupción que caracterizaron a la época del prianato en el poder hoy tenemos la oportunidad histórica de demostrar que somos diferentes no solo en el discurso sino en la política y en la práctica cotidiana que no llegamos aquí para reproducir las viejas formas del poder ni para repetir aquello que vinimos a combatir”, dijo Alfonso Durazo, en esa misma reunión.

Y es que, ahora Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, es quien fue captado en sus vacaciones. Las fotografías del político en un hotel en Tokio, Japón, fueron reveladas nuevamente por el periodista Claudio Ochoa Huerta, a quien le han filtrado todas las imágenes de Morenistas en varios sitios turísticos de lujo en los últimos días.

López Beltrán se encontraba también con el Diputado federal de Morena, Daniel Asaf, y quien fue el director General de Ayudantía del expresidente Andres Manuel López Obrador.

Antes de Andrés Manuel López Beltrán fueron exhibidos el Diputado federal Enrique Vázquez bailando en uno de los centros nocturnos más exclusivos de la isla de Ibiza, en España. Los señalamientos a los morenistas comenzaron cuando Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, fue señalado de pasar unas vacaciones de lujos. El legislador se vio orillado a publicar un video explicando que viajó a Madrid para celebrar junto a su esposa su aniversario 40 de casados e insistió en que todo fue pagado con recursos propios.

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública, también fue captado desayunando en un hotel lujoso de Lisboa, Portugal. El titular de la SEP estuvo en la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum y fue cuestionado sobre sus vacaciones. Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró esta mañana que aquellos que ocupan cargos públicos tienen una responsabilidad de ejercer el poder con humildad y mantener los principios, luego de que en las últimas semanas varios funcionarios públicos del oficialismo y también líderes de Morena fueran evidenciados por sus viajes de lujo a distintas partes del mundo para vacacionar.

"Como lo he dicho siempre, y lo voy a seguir diciendo. El poder se ejerce con humildad. Esa es mi posición y siempre lo va a ser. La gente tiene derecho a visitar uno u otro país. Pero nosotros tenemos una responsabilidad política y una responsabilidad que tiene que ver con el movimiento al que representamos, y los principios que representamos", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia de prensa matutina.

"Mucho de nuestro pensamiento tiene que ver con el pensamiento juarista, que es que no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre. Entonces todos tenemos que, en el momento que desempeñamos un cargo público, comportarnos adecuadamente. Siempre el poder debe ejercerse con humildad, y cada quién tiene que ser reconocido por su historia, por su comportamiento", reiteró la Presidenta por segundo día consecutivo, ahora desde Palacio Nacional.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara/ Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.