Sujeto abre fuego en edificio de la NFL en Manhattan, mata a 5 personas y se suicida

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).- Al menos seis personas, entre ellas un agente de policía de Nueva York y el agresor, resultaron muertas este lunes durante un tiroteo ocurrido en un edificio de Midtown, en el centro de Manhattan. El atacante también hirió a una persona antes de quitarse la vida, según reportes oficiales.

De acuerdo con las autoridades, el incidente se registró en el inmueble 345 de Park Avenue, donde operan importantes firmas financieras del país, así como las oficinas de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) y una sucursal de Bank of America.

La comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, detalló que el oficial asesinado fue Didarul Islam, de 36 años, un inmigrante de Bangladesh que había servido como oficial de policía en la ciudad de Nueva York durante tres años y medio.

A la par, precisó que el tirador fue identificado como Shane Tamura, de 27 años, procedente de Las Vegas, quien se suicidó y fue hallado en el piso 33 del edificio. Tisch destacó que el agresor tenía antecedentes de salud mental documentados, pero aún se desconoce el móvil del ataque.

"Estamos trabajando para entender por qué eligió ese lugar en particular", dijo Tisch, quien previamente informó que una amplia zona cerca de Park Avenue fue acordonada en medio de reportes de que varias personas recibieron disparos, incluyendo un oficial de policía.

En un video de vigilancia difundido en redes sociales se puede observar el momento en que Tamura sale de un automóvil BMW estacionado en doble fila, portando un rifle M4, antes de dirigirse al edificio. En la grabación de seguridad, detalló Tish, se ve como abre fuego contra el agente de la policía de Nueva York al entrar al edificio y dispara a una mujer que intentaba refugiarse, para luego disparar contra el vestíbulo.

Las autoridades detallaron que luego de disparar en el vestíbulo, el hombre se dirigió al ascensor y atacó a un guardia de seguridad que se resguardaba detrás de un escritorio de seguridad y a otro hombre en el vestíbulo para luego subir en el ascensor al piso 33, a una inmobiliaria, donde disparó contra otra persona. Acto seguido caminó por un pasillo y se disparó, según el comisionado.

El Departamento de Bomberos de Nueva York señaló que el aviso de disparos se recibió alrededor de las 18:30 horas, por lo que equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar para atender la situación.

A raíz del conflicto, el Alcalde de la ciudad, Eric Adams, pidió a la ciudadanía evitar la zona, debido a que el edificio sigue bajo revisión por parte de las autoridades correspondiente para esclarecer los hechos, además de continuar con la atención médica a la persona herida.

Por su parte, la Gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, también se pronunció sobre el tiroteo e instó al público a mantenerse informado por canales oficiales, mientras continúan con las investigaciones.

La zona cercana al lugar del tiroteo fue acordonada, mientras que el sistema de emergencias de la ciudad notificó cierres viales, demoras en el tráfico y afectaciones al transporte público entre Park Avenue y las calles 52 y 53.

Hasta el momento, Blackstone, KPMG, Bank of America y la empresa propietaria del edificio no han emitido comentarios sobre el suceso. Las autoridades continúan recabando información.

