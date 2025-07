La autoridad electoral se contradice; acordeones no definieron a PJ, afirma Sheinbaum

La Jefa del Poder Ejecutivo criticó que el organismo primero diga una cosa y después otra. "Dijeron en algún momento en el INE que el tema de los acordeones no había influido y ahora resuelven otra cosa, y votan distinto unos consejeros y otros", comentó. Para ella, "no se hubiera explicado la diferencia en la votación si se hubiera orientado a una u a otra persona", por lo que descartó que su uso haya definido al nuevo Poder Judicial.

Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió este martes esperar la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la existencia de irregularidades en el uso de acordeones durante la elección judicial. Lo anterior, ya que la mandataria mexicana mostró su completa desconfianza en el fallo emitido por el órgano electoral y cuestionó la coherencia del Consejo General del INE. Además, señaló que hay una intención de desvirtuar la elección del Poder Judicial.

“Vamos a ver qué dice el Tribunal. Son contradictorias las resoluciones del INE. En una ocasión resuelven algo y en otra ocasión resuelven otra cosa. Vamos a esperar a ver qué dice el Tribunal”, respondió tras ser consultada sobre la decisión del INE de imponer multas a las y los candidatos ganadores en dicha elección por haber figurado en los llamados "acordeones".

Asimismo, Sheinbaum Pardo resaltó que la oposición busca desacreditar la elección: “Quieren desvirtuar la elección al Poder Judicial, principalmente los adversarios. Mejor que hayan decidido 13 millones de personas, a que haya decidido la Presidenta de la República. No hay manera, aunque algunos no les guste, no hay manera de debatirlo. Porque si nos hubiéramos quedado con la anterior forma de elegir a las y los ministros…”.

Ayer, el Consejo General del INE impuso sanciones económicas por un total de 10.3 millones de pesos a las y los candidatos ganadores de la elección judicial por haber aparecido en los llamados “acordeones”, entre ellos los nueve ministros electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral.

En el caso de los ministros electos, el INE determinó una doble sanción porque sus nombres aparecieron tanto en acordeones físicos como en versiones digitales. El monto de la multa también consideró el gasto de campaña reportado por cada candidato.

Sheinbaum recordó que en algún momento previo el propio INE había resuelto que el uso de los acordeones no había influido en el proceso, pero que ahora votó en sentido contrario. “El INE en algún momento dijo que el tema de los acordeones no había influido, y después ahora resuelven otra cosa, y votan distinto. Vamos a ver qué dice el Tribunal”, insistió.

Además, reprochó que no se haya explicado la diferencia en el número de votos obtenidos por las y los candidatos si efectivamente se hubiera orientado el sufragio a través de una lista única. “¿Cómo es posible que el presidente de la Corte tenga más votos que el PRI [Partido Revolucionario Institucional], por cierto, y sea quien tiene el mayor número de votos, y el que le sigue tenga la mitad? Si hubiera habido un acordeón, todos hubieran tenido el mismo número de votos”, apuntó.

“¿Cómo se explica que uno tenga una votación y otro tenga otra votación si hubiera habido una sola orientación?”, agregó.

La Jefa del Poder Ejecutivo reiteró que muchas personas llevaron su propia lista para votar, dada la cantidad de cargos a elegir en el ejercicio del pasado 1 de junio.

La sanción más alta es para la Ministra Loretta Ortiz Ahlf por 255 mil 017 pesos; para la Ministra Yasmín Esquivel Mossa por 190 mil 980 pesos; así como para las ministras electas Irene Herrerías por 138 mil 030 y María Estela Ríos por 125 mil 811 pesos.

En contraste, las multas más bajas serán para el Ministro presidente electo de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, por 79 mil 424 pesos; así como para el Ministro electo Irving Espinosa Betanzo, quien deberá pagar 79 mil 198 pesos.

El INE también aprobó que continúe la investigación para determinar quiénes pagaron por la distribución de estos acordeones de manera física y digital, incluyendo partidos políticos y dependencias gubernamentales, como Morena y la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.

La Consejera Presidenta, Guadalupe Taddei, rechazó las sanciones propuestas por el uso de acordeones al considerar que no hay sustento jurídico suficiente. Subrayó que el INE debe actuar con base en pruebas y en el trabajo técnico, no con respuestas ejemplares sin fundamento…

