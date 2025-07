El tirador que atacó oficinas en NY se habría equivocado; atentado iba dirigido a NFL

Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).- El tirador que perpetró el ataque al interior de un edificio de oficinas de Nueva York (NY) el lunes aparentemente se equivocó de piso y agredió a las personas incorrectas, ya que su intención era atentar contras las oficinas de la NFL, de acuerdo con información difundida por medios estadounidenses.

El ataque que cometió un sujeto armado con un rifle M4 dentro de un inmueble ubicado en en Midtown, en el centro de Manhattan, dejó un saldo de al menos cinco personas muertas, entre quienes se encuentra un oficial de policía y el atacante.

De acuerdo con información de autoridades neoyorquinas, el atacante fue identificado como Shane Tamura, de 27 años, hombre originario de Las Vegas, Nevada, quien se suicidó y fue hallado en el piso 33 del edificio.

Según información difundida por medios estadounidenses, como The Wall Street Journal, aparentemente el tirador se confundió de piso al momento del ataque, ya que aparentemente su intención era atacar las oficinas de la NFL, según una carta de suicidio que portaba el agresor.

El Alcalde de Nueva York, Eric Adams, dio a conocer que en dicha nota se sugería que Tamura podría haber padecido encefalopatía traumática crónica, una enfermedad cerebral asociada con traumatismos craneoencefálicos (golpes en la cabeza) que es común entre exjugadores de futbol americano.

Debido a lo anterior, el atacante, quien presuntamente tenía antecedentes de enfermedades mentales, había planeado atacar la sede de la liga de futbol, ya que culpaba a la organización por su condición de salud.

Police Officer Didarul Islam represented the very best of our department.

He was protecting New Yorkers from danger when his life was tragically cut short today.

We join in prayer during this time of incomprehensible pain. We will forever honor his legacy.#FidelisAdMortem pic.twitter.com/vkBZetsz2N

— NYPD NEWS (@NYPDnews) July 29, 2025