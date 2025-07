Claudia anuncia iniciativa para regular uso de IA en la industria del doblaje de voz

Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este martes que su Gobierno trabaja –incluso que casi está terminada–una iniciativa de Ley para regular el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la industria del doblaje de voz, con el objetivo de proteger el empleo de locutoras, locutores, actrices y actores que han sido afectados por la utilización no autorizada de esta tecnología.

Durante su conferencia de prensa matutina, la Jefa del Ejecutivo adelantó que la propuesta se encuentra prácticamente terminada y que forma parte de un esfuerzo más amplio que incluye la creación de un Laboratorio Nacional para el desarrollo de IA y del ámbito tecnológico. Sin entrar en mayores en detalles, comentó que la iniciativa de Ley busca establecer lineamientos específicos para la industria del doblaje en México.

Cabe señalar que este anuncio ocurre semanas después de que artistas, actores de doblaje, productores y músicos se manifestaran en el Monumento a la Revolución para exigir al Gobierno una legislación que controle el uso de la IA en su trabajo. Los manifestantes denunciaron la clonación y el uso no autorizado de sus voces, particularmente tras el caso en el que el Instituto Nacional Electoral (INE) utilizó una voz generada por la IA similar a la del fallecido actor José “Pepe” Lavat, sin permiso de su familia.

El organismo reconoció que empleó una voz sintetizada por IA para un video institucional sobre la elección judicial, pero negó haber utilizado directamente la voz del actor. Según declaró la institución a El Universal, la voz era “100 por ciento sintetizada, es decir, vía IA. En ningún momento se usó la voz del señor [José] Lavat, ni ninguna voz registrada”. El Instituto también argumentó que recurrió a esta tecnología debido a un recorte presupuestal del 40 por ciento, lo que lo llevó a “echar mano de la creatividad interna, pero legal”.

En respuesta, integrantes de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) cuestionaron la actuación del INE. En entrevista con el programa "A las Dos", Marco Treviño, secretario general de la ANDA, y Alejandro Cuétara, actor de doblaje y secretario de Exterior en la misma organización, mencionaron que el caso del INE ilustra los problemas que enfrenta su gremio por la falta de regulación del uso de IA. Acusaron que la voz utilizada no surgió de la nada, sino que fue generada a partir de muestras de voces humanas.

Treviño afirmó que la IA “no sintetiza de la nada”, sino que lo hace a partir de voces humanas extraídas de diversas plataformas, lo que constituye una apropiación indebida. Explicó que la protesta del gremio surge precisamente porque las voces creadas por IA se alimentan de grabaciones reales, sin compensar a los actores.

“Perdón. Es justamente de lo que se trata [nuestra protesta], porque la Inteligencia Artificial no trabaja, no sintetiza de la nada, sintetiza de otras voces, de voces humanas que plagian de plataformas de diversos medios. Las utilizan, las procesan, y entonces las venden y no retribuyen a quien de origen fue la voz”, aseveró.