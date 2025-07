RADICALES ¬ Austeridad: ¿Es una orden, un principio ético? ¿Quiénes deben acatarlo?

Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).- La austeridad y la vocación de servicio, principios que promovió el expresidente Andrés Manuel López Obrador desde muchos años antes de que llegara a la Presidencia de la República, deben ser dos ejes rectores que los miembros y políticos de Morena deberían de cumplir a cabalidad, pues de lo contrario manchan la imagen del partido y generan dudas respecto al movimiento, sostuvieron Alejandro Páez, Álvaro Delgado, Héctor Díaz Polanco y Héctor Alejandro Quintanar.

"El encargo y el cargo son demasiado poderosos, tienen un peso tremendo para la vida de millones de individuos, no puedes de repente decir ‘que me espere la pobreza, voy de vacaciones a España’, no, te eligieron para que plantees soluciones. Yo pienso que sí hay en el servicio público posiciones donde no puedes darte el lujo de poner en pausa absolutamente nada sobre todo cuando se trata de los principales problemas de un pueblo como la pobreza, la desigualdad, no puedes poner en pausa, te tienes que ir de corrido", señaló Alejandro Páez.