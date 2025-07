PuntosYComas ¬ Las microempresas emplean al 40% y sostienen la economía en México

En el Censo consolidado durante 2023 se concluyó que en México predominaron las microempresas, las que emplean a un máximo de 10 personas. Estas representaron 95.4 por ciento del total y brindaron trabajo al 41.4 por ciento del personal ocupado.

Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).- La economía de nuestro país sigue cimentada en la aportación preponderante de los microempresas, que emplean hasta un máximo de 10 personas y representan el 95.4 por ciento de las unidades económicas de la más diversa naturaleza, que brindan empleo a más del 40 por ciento de las personas ocupadas, concluyen los Censos Económicos 2024, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el jueves 24 de julio del 2025.

De acuerdo con los Censos 2024 del INEGI, en nuestro país había hasta el cierre del año pasado 7 millones 93 mil 631 establecimientos que dieron trabajo a 36 millones 592 mil 279 personas. Las entidades federativas con más unidades económicas son el Estado de México con el 12.7 por ciento, Veracruz con el 6.9 por ciento y Puebla con el 6.7 por ciento.

En el Censo consolidado durante 2023 se concluyó que en México predominaron las microempresas, las que emplean a un máximo de 10 personas. Estas representaron 95.4 por ciento del total y brindaron trabajo al 41.4 por ciento del personal ocupado.

Por su parte, las unidades económicas grandes, las que emplean a más de 250 personas, representaron el 0.2 por ciento del total y dieron trabajo al 28.7 por ciento del personal ocupado.

La informalidad

Los Censos Económicos 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2024 concluye que durante el 2023 se contabilizaron 3 millones 515 mil 926 unidades económicas que operaban en condiciones de informalidad.

Esto representó un alza en la participación de este tipo de unidades: pasó de 62.6 por ciento en 2018 a 64.3 por ciento en 2023.

Para efectos censales, se define como unidades económicas informales a las que se encuentran en las siguientes condiciones:

a).- Tienen cinco personas ocupadas o menos.

b).- No pagan contribuciones patronales a regímenes de seguridad social ni otras prestaciones sociales.

c).- No forman parte de una empresa con varias unidades económicas.

d).- No cuentan con personal proporcionado por otra razón social.

e).- No tienen gastos por servicios contables, legales y de administración.

f).- No tienen gastos por asesoría comercial, mercadotecnia y servicios conexos.

g).- No utilizan un sistema contable ni pagan los servicios de un contador externo para llevar sus cuentas.

Valor agregado

De acuerdo con los Censos Económicos 2024 del INEGI, el valor agregado censal bruto a nivel nacional representó en el 2023 un total de 15.69 billones de pesos.

Las entidades con mayor aportación fueron Ciudad de México con el 22.6 por ciento, Nuevo León con el 8.5 por ciento, Estado de México con 7.4 por ciento, Jalisco con el 6.0 por ciento y Guanajuato con el 5.3 por ciento. Cerca de 50 por ciento del valor agregado censal bruto total se concentró en estas cinco entidades.

Destacan manufacturas

En nuestro país la principal actividad es la manufacturera, en sus muy diferentes modalidades y su aportación al valor agregado de nuestra economía en el 2023 representó un aumento de 6.4 puntos porcentuales, al pasar de 27.9 por ciento en 2008 a 34.3 por ciento en 2023.

La segunda actividad económica de importancia en México es el comercio que registró un incremento de 11.7 puntos porcentuales pues pasó de 11.8 a 23.5 por ciento en el periodo señalado. En contraste, la participación de los servicios privados no financieros disminuyó un 17.4 por ciento en el 2023.

La banca múltiple fue la actividad económica con mayor incremento en el valor agregado censal bruto entre 2018 y 2023, con un aumento de 210 mil 799 millones de pesos. Le siguió la fabricación de automóviles con incrementos de 197 mil 323 millones de pesos.

La actividad con el crecimiento más acelerado fue la construcción de obras para transporte eléctrico y ferroviario, con una tasa media anual de 118.5 por ciento.

También destacaron los operadores de servicios de telecomunicaciones inalámbricas, con 27.2 por ciento, y el comercio al por mayor de cerveza, con 26.7 por ciento.

Mujeres y hombres

El registro del INEGI sobre la mano de obra en las empesas del país refleja que en 2023 trabajaban en las unidades económicas más de 12 millones de personas que representaban el 43.2 por ciento, por casi 16 millones de hombres, el 56.8 por ciento.

Por sectores agrupados de actividad, en los servicios financieros y de seguros, la participación de las mujeres superó a la de los hombres, ya que representó 52.4 por ciento.

Durante el 2023 hubo 102 mil 285 unidades económicas del país que emplearon a personas con algún tipo de discapacidad. De estas empresas, el 86.8 son micro; 11.6 por ciento pequeñas y medianas; y el 1.5 por ciento grandes.

En cuanto al tipo de actividad económica, 51.3 por ciento de las unidades que contrataron personas con algún tipo de discapacidad se dedican al comercio; 34.7 por ciento a los servicios; y 11.0 por ciento a las manufacturas.

En el personal contratado, la discapacidad más frecuente fue dificultad para ver, incluso al usar lentes y la menos común fue la dificultad para recordar o concentrarse.

La digitalización

Por primera vez, en la edición 2024 de los Censos Económicos, se preguntó si las unidades económicas usaban internet y tecnologías digitales. Los datos revelaron que 1 millón 444 mil unidades unidades emplearon internet para sus actividades. Las herramientas digitales de uso más frecuente fueron los buscadores y los repositorios.

Mucha de la información de las empresas se manejó en repositorios digitales, sistemas de almacenamiento en línea. Archivos digitales en los que se puede guardar información para acceder a ella con mayor facilidad y rapidez.

Del total de unidades económicas registradas en 2023, el 25.4 por ciento utilizó equipo de cómputo o tableta para el desarrollo de sus actividades. De las unidades económicas, 26.4 por ciento utilizó internet para llevar a cabo sus actividades en 2023.

