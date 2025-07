Sismo de 8.7 azota a Rusia. Tsunami avanza por el Pacífico: incluye la costa mexicana

Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).- Tras el potente sismo de magnitud 8.7 registrado frente a la península de Kamchatka, Rusia, el Centro de Alertas de Tsunamis de México (CAT-Semar) emitió una alerta para las costas del país. Aunque no se prevén afectaciones mayores, las autoridades recomendaron mantener a la población alejada de las playas como medida preventiva.

De acuerdo con el comunicado, se espera el arribo de variaciones del nivel del mar menores a 20 centímetros a partir de las 02:00 horas del centro de México del 30 de julio. Además, se anticipan corrientes fuertes en la entrada de los puertos, por lo que se exhorta a extremar precauciones en zonas marítimas y costeras.

El mensaje fue dirigido a autoridades de Protección Civil de los tres niveles de Gobierno, así como a instancias marítimas y navales. Hasta el momento, no se ha ordenado evacuación de comunidades costeras, pero el monitoreo permanece activo en coordinación con organismos internacionales.

El movimiento telúrico, registrado a unos 136 kilómetros al este de Petropávlovsk-Kamtchatski, en la península de Kamchatka, tuvo una profundidad de 19 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

A Tsunami Watch Has been Issued for The West Coast of The United States. The Whole State of Hawaii And a Warning in The Far East of Russia After a Now Reported 8.7 Magnitude Earthquake Off The Coast of Kamchatka, Biggest Since 2011. Alerts Japan, Alaska and Guam as Well.

Authorities are calling for Hawaiians to seek higher ground NOW! Don't wait until the last minute.

BREAKING: Tsunami sirens now blasting in Hawaii as USGS upgrades Pacific earthquake to a MASSIVE 8.8

La sacudida activó de inmediato alertas de tsunami en varios puntos del océano Pacífico, incluyendo Alaska, Japón, Guam y Hawái.

Las autoridades japonesas advirtieron del riesgo de olas de hasta un metro que podrían impactar su costa, mientras que el Centro de Alerta de Tsunamis con sede en Hawái previó olas de entre uno y tres metros en zonas costeras de Rusia y el archipiélago hawaiano. El organismo indicó que las costas afectadas podrían experimentar el fenómeno en las tres horas siguientes al sismo.

A magnitude 8.5 earthquake just shook the region near Kamchatka!

These video clips are spine-chilling

The first tsunami wave has already crashed onto the shores of Severo-Kurilsk

Thankfully, residents have sought refuge on higher ground, as confirmed by the governor

