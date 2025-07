ENTREVISTA ¬ En México hay racismo estructural, en familias y trabajos: antropólogo

En entrevista con "Los Periodistas", el antropólogo Federico Navarrete señaló que la prepotencia que exhiben las llamadas "ladys y los lords" en redes sociales no es mas que solo una pequeña muestra de un sistema que les permite ser así.

Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).- El historiador y antropólogo, Federico Navarrete Linares, afirmó que en México hay un racismo estructural pues la discriminación se presenta en todos las áreas de la sociedad: empezando en la familias y extendiéndosa hasta las escuelas, ámbitos laborales y espacios públicos.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado para el programa de "Los Periodistas", que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el especialista, autor de México racista: Una denuncia, aseguró que acciones como las de "Lady Racista", ponen en evidencia el racismo que se vive a diario en México.

"Hay que entender que detrás de estos actos individuales de esta mujer, lo que hay es un sistema racista. A mí no me sorprende, llevo 20 años estudiando el tema del racismo, México es un país estructuralmente racista. En México el racismo sucede en las familias, sucede en las escuelas, sucede en los centros comerciales, sucede en los llamados antros, sucede en los ámbitos laborales, sucede en la policía, la policía es tremendamente racista".

Federico Navarrete aseguró que casos como el de "Lady racista" son cada vez mas comunes en México debido a un problema estructural que permite que este tipo de actos se repitan.

"Desde luego que hay que condenar lo que hizo esta mujer, pero a veces condenar al individuo que hizo estos actos sirve para que no condenemos a la estructura que permite que estos actos se realicen. Creo que la discusión de fondo es por qué en México hay un racismo estructural que permite que una mujer pueda tratar así a un policía".

El antropólogo ahondó en el tema y señaló que la prepotencia que exhiben las llamadas "ladys y los lords" en redes sociales no es mas que solo una pequeña muestra de un sistema que les permite ser así.

"La prepotencia que exhiben las ladys y los lords, los juniors y los mirreyes, no es mas que la punta del iceberg de un sistema que les permite ser así de prepotentes. Si esta señora se atreve a tratar así a un policía es porque vive un país en donde la policía no tiene el menor respeto a la ciudadanía y en un país en donde es tan fuerte la desigualdad y son tantos los privilegios que gozan las personas que tienen mas dinero y poder que se acostumbran a portarse de esa manera".

En los últimos días, en redes sociales se han viralizado varios videos en donde se exhibe a ciudadanos extranjeros cometer actos discriminatorios y de violencia en contra de ciudadanos y autoridades mexicanas. Uno de los mas comentados es el de Ximena Pichel, una modelo de origen argentino que saltó a la fama el pasado 5 de julio cuando fue exhibida mientras insultaba a un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quien colocó un inmovilizador a su vehículo por no pagar el parquímetro, lo que le valió el apodo de "Lady Racista".

Las imágenes mostraron el momento en el que la señora jala al oficial que sujetaba una "araña", y en varias ocasiones le grita frases como: “¡Odio a los negros como tú! ¡Los odio por nacos! ¡Odio a los putos negros como tú, culeros! ¡Porque negros está bien, pero culeros los odio, maldito!”.

La grabación generó indignación y repudio social, lo que llevó a los internautas a filtrar las redes sociales de Ximena Pichel, e inclusive a agredirla física y verbalmente al término de una audiencia. Finalmente, la modelo fue vinculada a proceso por el delito de discriminación.

"No estoy exculpando el comportamiento atroz de esta mujer, ni estoy justificando lo que ella hizo, pero sí creo que no hay que pasar del juicio de los actos, que debe ser condenado y debe tener consecuencias, a la condena de la persona en su totalidad, eso no nos toca", señaló Federico Navarrete.

El especialista mencionó que este tipo de actos violentos no generan ningún aspecto positivo y generalmente terminan provocando mas violencia.

"Cuando veo un video en redes donde se muestra que esta mujer al salir del juzgado fue agredida, yo no creo que nadie pueda aprender de este tipo de violencia, ese tipo de violencia parece un linchamiento y el linchamiento no enseña nada. Creo que para aprender hay que juzgar de acuerdo a los criterios legales, éticos y sociales y hay que condenar a los culpables dentro de los limites de la ley. Creo que pasar de eso a la violencia ya no es una cuestión de aprendizaje, ya se convierte en otra cosa".

Federico Navarrete indicó que a diario en México se registran incidentes como el de "Lady Racista", pero al no ser grabados y difundidos en redes sociales no reciben algún tipo de sanción.

"Yo he visto personas en camionetotas echarle encima el coche a un policía de tránsito, yo he visto actos de prepotencia iguales o peores que esos que aparecen en las redes, pero como no son filmados nadie se responsabilizó de ellos y eso de los que nos habla es que la gente poderosa está acostumbrada a abusar de ese poder".

Finalmente, el especialista insistió en que para generar un cambio se debe poner especial atención en el tema estructural y no en casos individuales, pues de lo contrario no se atenderá el problema de fondo.

"Me parecería que la conversación debería de pasar de lo individual, de estos exabruptos, a lo estructural que es lo que permite que esto se repita una y otra vez".

