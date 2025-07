El volcán Kliuchevskoi entra en erupción en Rusia; difunden más VIDEOS del terremoto

Madrid/Vladivostok/Ciudad de México, 30 de julio (EuropaPress/Xinhua/SinEmbargo).- El volcán Kliuchevskoi, situado en la península rusa de Kamchatka, entró este miércoles en erupción tras el fuerte terremoto de magnitud 8.8 registrado horas antes frente a la costa del país y que ha provocado la alerta generalizada de tsunami en numerosos países del Pacífico.

El Servicio Geofísico de Rusia indicó en un mensaje en su cuenta de Telegram que la erupción "ya ha comenzado" tras el que ha sido uno de los sismos más fuertes de la historia.

Since the Kamchatka region of Siberia is in the news per the tsunami, here's one of the most epic RADAR images ever captured of the region from 1994. Taken by the the NASA Space Shuttle SIR-C/X-SAR system, here's Kliuchevskoi volcano: (More info here...https://t.co/DZyxwxnowF ) pic.twitter.com/tKqpyGZoB6

— Dundee Sat Station (@DundeeSat) July 30, 2025