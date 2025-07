Trump impone arancel de 50% a Brasil, y el Presidente le responde: sumisión no habrá

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).- Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), firmó este miércoles una orden ejecutiva para aplicar un arancel adicional del 40 por ciento a Brasil, con lo que se eleva el monto total que cobrará a ese país hasta un 50 por ciento "para enfrentar las recientes políticas, prácticas y acciones" del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, las cuales "constituyen una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional, la política exterior y la economía" de su país.

Previamente, Lula da Silva afirmó que esperaba ser tratado con "respeto" por Trump y dijo que no se intimidaba por el poderío estadounidense, ante la inminente aplicación de aranceles del 50 por ciento de impuestos por Washington a las exportaciones brasileñas.

"Estamos tratando esto con la máxima seriedad. Pero seriedad no exige sumisión", declaró en una entrevista al diario estadounidense The New York Times y retomada hoy miércoles por la prensa local.