GenteAsí ¬ Batman azteca irrita a España; es "hispanofóbico", aseguran

La cinta “Batman Azteca: Choque de Imperios” ha sido calificada de hispanofóbica. Desde España, varias voces se alzan contra la memoria.

Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).- “Batman Azteca: Choque de imperios”, la película de Warner Bros Animation, DC Studios y Ánima Studios, aún no se estrena, pero el tráiler ya causó el enojo de varias personas en España, quienes señalan que este largometraje es hispanofóbico, que alimenta la llamada “leyenda negra” sobre la invasión al territorio que ahora es México y que es violencia en su contra. Racismo inverso, di.

El 18 de septiembre se estrenará en México este largometraje basado en la estructura narrativa y los personajes de Batman, pero que cuenta la historia ficticia de Yohualli Coatl, un joven guerrero mexica hijo del líder Toltecatzin. Tras el asesinato de su padre a manos de los invasores, Yohualli huye de su ciudad natal y encuentra refugio en el Templo de Tzinacán, el templo del dios murciélago.

Ahí, bajo la tutela del sabio Acatzin, se forja como un guerrero, dispuesto a luchar por la libertad de su pueblo. Y su odisea no puede suceder sin el apoyo de una gatúbela, que en esta versión es algo como una guerrera jaguar.

Pero para algunas personas, como un usuario en Twitter, quien se identifica como David Lorao, periodista y escritor español, esto no es más que “basura infecta hispanofóbica que abraza las tesis probritánicas con el sello de Batman”. O Santiago Armesilla, rector del Instituto Beatriz Galindo - La Latina, una organización académica por internet y privada, quien asegura que la película alimenta la “leyenda negra”.

¿Qué es la “leyenda negra”? No, no es un relato falso, absurdo, falto de fuentes y bases reales de que en México había sacrificios masivos y que además nos comíamos entre nosotres. Un relato, por cierto, creado por la corona española para justificar la invasión, el genocidio y la apropiación de territorio que no les pertenecía.

Así que no. La “leyenda negra” es un concepto creado por el historiador español Julián María Juderías para limpiar la imagen del genocidio. Sostiene que se exagera cuando se habla de la invasión española al territorio que ahora es América Latina, o Abya Yala. Según Juderías, “la leyenda negra” presenta a los invasores españoles como crueles, intolerantes, fanáticos y explotadores, asesinos. Y no, ¿verdad?

Hoy que Tenochtitlán cumple 700 años. Celebro más que nunca nuestro #BatmanAzteca pic.twitter.com/GGdgT4PbXD — Horacio Garcia-Rojas (@horacioGR69) July 26, 2025

Dice también que es una herramienta propagandística usada por las entonces potencias rivales de España, como por ejemplo lo que ahora se llama Inglaterra, Países Bajos o Portugal. Que esos imperios usaban ese cuento para desprestigiar al Imperio español y reducir su influencia política y cultural.

Y en algo tiene razón. Parecía que tenían una competencia por quién colonizaba más, así que, tal como ahora, los conquistadores sabían que el poder no sólo está en las armas, sino también en imponer el sentido, en escribir la historia a su manera y hacerla pasar por verdad.

Ahora, volviendo al Batman mexica, esta propuesta confronta el relato tradicional eurocéntrico de la conquista y ofrece una resignificación de la resistencia indígena. También da la oportunidad para actualizar las discusiones sobre la violencia, el racismo y el saqueo perpetrados en nombre del progreso o la civilización.

Pero esto no les gustó a mucha gente en España. Por ejemplo, al rector del Instituto Beatriz Galindo, a quien de verdad que le debe haber molestado mucho este relato, porque en este tuit vaya que intenta ofender con lenguaje machista y además llama a la civilización mexica antropófaga canibal (aunque sea redundante). Es decir, repite la mentira idea de aquí la gente se la pasaba matándose y comiéndose. No como los imperios invasores, que sólo matan, violan y torturan. Eso sí es de gente civilizada.

Pero saben qué relato sí les gusta, el de Nacho Cano, sí, el de el grupo pop español Mecano. Desde marzo de este año, su musical Malinche, aplaudido por el conservadurismo en España, llegó a México. En el montaje, la Conquista se convierte en una historia de amor romántico entre el invasor Hernán Cortés y Malinche, como si el saqueo viniera con flores y canciones pop.

Porque claro, si cuentas la historia desde la perspectiva de un mexica que lucha contra el saqueo y la violencia colonial, es hispanofobia. Pero si haces un musical pop en el que Malinche se enamora de su colonizador… eso es arte, cultura, una mirada sensible al mestizaje.

Siempre hay gente así, que acepta a un hombre murciélago hollywoodense, pero no a un mexica con memoria.

Blanca Juárez https://www.sinembargo.mx/author/blancajuarez/ Periodista egresada de la UNAM. Cubre temas políticos, laborales, sociales y culturales con perspectiva feminista.