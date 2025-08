La Casa Blanca reconoce el trabajo del Gobierno de México contra el narcotráfico

Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).- La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reconoció este jueves los avances del Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo en materia de seguridad y cooperación bilateral, aunque detalló que Estados Unidos continuará aplicando diversos aranceles a las importaciones mexicanas.

Durante una conferencia de prensa, Leavitt detalló que México acordó eliminar de forma inmediata múltiples barreras comerciales no arancelarias. Sin embargo, aclaró que las negociaciones entre ambas naciones se extenderán 90 días más, con la intención de concretar un acuerdo comercial que satisfaga las metas del Presidente Donald Trump.

"Hemos visto un aumento de la cooperación con México y nuestra Administración, estamos combatiendo el tráfico de drogas y de personas en nuestra frontera sur, ambos han disminuido. Apreciamos estos efectos y continuaremos trabajando de buena fe. Buscaremos un acuerdo comercial", dijo ante medios de comunicación.

.@PressSec: "Mexico has agreed to immediately terminate its non-tariff trade barriers, of which there are many. As the President said, we will continue to talk to Mexico over the next 90 days with the goal of signing a larger trade deal." pic.twitter.com/wjxNRoWIhf

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 31, 2025