“The New Favs”, las nuevas donas favoritas que llegaron para quedarse

Esta nueva línea tiene opciones como Chocolate Kreme Pie o la dona rellena del icónico sabor de Nutella.

Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).- Los donas brindan un momento para hacer una pausa y disfrutar de una platica con amigos o un momento personal para celebrar lo mejor de la indulgencia, la frescura y la innovación, como la nueva línea "The New Favs", una colección que puede convertirse en la consentida de todos.

"The New Favs" de Krispy Kreme se compone de 3 donas nuevas que se unen a la familia, lo más importante es que estas opciones se quedarán de fijo entre las opciones:

Chocolate Kreme Pie: Una dona con relleno cremoso, cubierta de chocolate y toppings crocantes.

Shell con Nutella: Una deliciosa sorpresa por dentro y por fuera, rellena del icónico sabor de Nutella.

Cookies & Kreme: La combinación perfecta entre galleta y crema, con todo el sabor de la indulgencia.

Otra línea que llega este verano es la edición limitada "New Favs Seasons: Verano", ésta estará disponible del 25 de julio y hasta el 28 de agosto, sus sabores son frutales:

Pastelillo de Limón: Refrescante, suave y frutal, ideal para los días de calor.

Fresas con Crema: Rellena de fresa, cubierta de crema y fresas liofilizadas.

Dona Glaseada Original Mocha: El glaseado clásico con un toque sutil de café.

Se suman dos bebidas pensadas para refrescarse: Maracuya Frozen y Cranberry Green Tea.

"Sabemos que nuestros clientes aman descubrir nuevos sabores, y este verano queremos consentirlos con una combinación de frescura e indulgencia. Tanto The New Favs como la colección de temporada de verano fueron pensadas para que cada quien encuentre su nueva favorita y viva momentos excepcionales llenos de sabor", comentó Guadalupe Name, CMO de Krispy Kreme México.

"The New Favs" y "New Favs Seasons: Verano" están disponibles ya en tiendas, plataformas de delivery y puntos de venta a nivel nacional.