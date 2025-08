Uno de los símbolos de los montajes con García Luna deja la prisión tras 19 años

Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).- Israel Vallarta Cisneros, quien fue detenido en diciembre de 2005 junto con la ciudadana francesa Florence Cassez en un montaje televisivo realizado por Televisa y TV Azteca —organizado por el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna— en el que se les señalaba como secuestradores de la banda "Los Zodiaco", dejó este viernes la prisión tras 19 años encarcelado. Esto luego de que una Jueza lo absolviera y ordenara su liberación.

"Gracias, gracias porque no creyeron todas las verdades ocultas de aquellos gobiernos pasados y sin hacer politiquerías. Yo sabía que la verdad se iba a imponer tarde o temprano. Tardé 20 años en que me permitieran hoy estar frente a ustedes, poder ejercer mi derecho de réplica, aquí me lo negaron con muchos años sabemos por qué, porque hay muchos intereses ocultos todavía de muchos poderes que no les interesaba que yo tuviera mi libertad porque hay muchas cosas que con el paso de los días se van entrar muchos de ustedes", dijo a medios de comunicación al salir de prisión.