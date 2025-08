Gracias, aranceles: se desploman el empleo, el dólar, los mercados...

Los datos de empleo ofrecidos sólo son el último indicio de que las políticas de Trump, en particular su guerra creciente comercial global con la aplicación de aranceles a socios y adversarios, han comenzado a presionar a la economía.

Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo). El empleo se está cayendo. Y eso, y el plan del Presidente Donald Trump —que trató bien a México, aunque castigó al mundo entero—, pesaron sobre los mercados este viernes. El informe de empleo de julio no alcanzó los pronósticos, sugiriendo que la economía agregó solo 106 mil puestos de trabajo en últimos tres meses, aunque el desempleo se situó en el 4.2 por ciento el mes pasado.

El dólar se desplomó. Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron y el Dow Jones industrial perdió más del uno por ciento en el arranque. Socios comerciales de Estados Unidos, como Suiza y Taiwán, siguen negociando con la Casa Blanca. Suiza se enfrenta a un desnivel del 39 por ciento, superior al 31 por ciento establecido en abril y los productos taiwaneses están ubicándose con un gravamen del 20 por ciento.

El Presidente estadounidense aumentó los impuestos a los productos canadienses que no cumplen con el acuerdo comercial de América del Norte al 35 por ciento a partir de hoy. El Primer Ministro Mark Carney expresó su decepción y dijo que Canadá ya había tomado medidas para abordar las preocupaciones sobre el fentanilo. Los países con pequeños superávits comerciales con Estados Unidos recibirán, en gran medida, aranceles del 15 por ciento, mientras que aquellos con déficit tendrán aranceles del 10 por ciento. Trump dio a México más tiempo para llegar a un acuerdo comercial y evitar aranceles más altos, extendiendo las tasas actuales por 90 días.

“Los datos de empleo ofrecieron sólo el último indicio de que las políticas de Trump, en particular su creciente guerra comercial global, habían comenzado a presionar la economía. Los aranceles son impuestos sobre las importaciones que pagan las empresas estadounidenses que compran esos bienes en el extranjero. Otros datos económicos publicados esta semana ofrecieron nueva evidencia de que los aranceles de Trump habían ralentizado el comercio y comenzado a impulsar los precios al alza”, dice esta mañana The New York Times.

Los acontecimientos crearon nuevas complicaciones para la Reserva Federal, agrega el diario. El banco central optó por mantener estables las tasas de interés a principios de esta semana para intentar evitar que los precios se dispararan, incluso cuando algunos pedían a la Reserva Federal que redujera los costos de los préstamos para aliviar la presión en el mercado laboral. En sus primeras declaraciones tras la publicación del informe de empleo, Trump renovó sus ataques contra la Reserva Federal y su presidente, Jerome H. Powell, calificándolo de “desastre” y exigiendo que bajara las tasas.

Suiza se sorprendió con un arancel del 39 por ciento, uno de los más altos. Siria, Laos y Myanmar recibieron tasas del 40 por ciento al 41 por ciento. Todos los países a los que no se les aplicaron nuevas tasas arancelarias estarían sujetos a una tasa base del 10 por ciento, mientras que Japón, Corea del Sur y la Unión Europea, que recientemente firmaron acuerdos comerciales con Estados Unidos, recibieron las tasas que habían negociado.

La orden ejecutiva de Trump indicaba que actuaba porque “los grandes y persistentes déficits anuales del comercio de bienes de Estados Unidos constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la economía de Estados Unidos”. Si bien Estados Unidos mantiene un pequeño superávit en el comercio de servicios, su déficit en el comercio de bienes alcanzó una cifra récord de 1.2 billones de dólares el año pasado y ha ido aumentando durante décadas.

Trump criticó este jueves todas las importaciones indirectas estadounidenses, a las que atribuye parte del déficit comercial de 1.2 billones de dólares. El Presidente de Estados Unidos impuso aranceles del 40 por ciento a los llamados “transbordos”, que entrarán en vigor en una semana. Un alto funcionario de la administración informó a la prensa que se está trabajando para ampliar considerablemente la definición de envíos “indirectos”.

Las nuevas normas cubren los envíos indirectos desde cualquier lugar, no sólo desde China. Sin embargo, China, con su enorme infraestructura fabril y su creciente ambición manufacturera, ha sido el principal país en desarrollar una red global para dichos envíos. Los expertos en comercio se apresuraron a predecir que China sería la más afectada, y la más molesta.