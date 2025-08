Jóvenes Construyendo en Futuro: ¿Cuándo son las evaluaciones y qué pasa si las haces?

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social destacó que la evaluación es fundamental para asegurar la permanencia en el programa.

Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó este jueves que está por concluir el periodo de evaluación para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que los beneficiarios pueden realizar a través de la plataforma oficial.

La evaluación tiene el propósito de supervisar el desempeño de los aprendices y tutores en sus respectivos lugares de capacitación. Esta herramienta permite valorar los avances obtenidos por los participantes y reforzar el control del proceso formativo dentro del programa.

Las y los tutores que no visualicen a sus aprendices en la plataforma podrían enfrentar una de dos situaciones: el aprendiz aún no ha sido asignado al Plan de Actividades o se encuentra en una etapa inicial de su capacitación, por lo cual todavía no le corresponde ser evaluado.

🤓¿Ya sabes cómo realizar la evaluación mensual de tus aprendices? Sigue estos pasos.👉 #JóvenesConstruyendoElFuturo #EvaluacionesJCF #ElFuturoEsJoven pic.twitter.com/jmbdlK6Anb — Jóvenes Construyendo el Futuro (@JovConFuturo) July 31, 2025

¿Cómo hacer la evaluación?

Para completar la evaluación, las personas responsables deberán ingresar a su perfil en la plataforma digital de Jóvenes Construyendo el Futuro. El acceso puede hacerse mediante computadora o dispositivo móvil, y en este último caso se sugiere activar la vista de escritorio para visualizar correctamente el cuestionario.

Una vez dentro, deberás ingresar a tu perfil, donde la evaluación ya estará vigente y lista para contestar. Si haces esto desde celular, puede que sea necesario que actives la opción de "sitio para escritorio".

Finalmente, debes contestar las preguntas de evaluación de tu tutor o tutora. Recuerda que ellos no pueden ver estas respuestas.

El proceso es obligatorio para todas las partes involucradas en el programa. Desde el inicio de su participación, tanto aprendices como tutores asumen el compromiso de cumplir con cada una de las actividades, entre ellas, el seguimiento mensual del trabajo.

Para cualquier duda sobre el proceso, los interesados pueden comunicarse al centro de atención telefónica del programa, marcando al 800 841 2020, en un horario de lunes a sábado de 8:00 a 21:00 horas.

¿Cada cuando son las evaluaciones y que pasa si no las realizas?

De acuerdo con la STPS, el periodo de evaluación para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro inicia el cuarto lunes de cada mes y permanece habilitado durante siete días en la plataforma oficial.

El procedimiento debe completarse dentro del plazo establecido, ya que omitir este paso puede generar consecuencias para los beneficiarios. En caso de incumplimiento, se podría retrasar o suspender la entrega del apoyo económico mensual, además de afectar el seguimiento de las actividades formativas.

Jóvenes Construyendo el futuro abre convocatoria

A partir de este 1 agosto se abrirá un nuevo periodo de registro para nuevas y nuevos aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro, por lo que si eres una o un joven que no estudia ni trabaja aquí te decimos cómo puedes registrarte.

Mediante dicho programa de Bienestar las y los jóvenes podrán desempeñarse como aprendices en un centro de trabajo durante un año, con el objetivo de adquirir experiencia laboral que facilite encontrar un empleo permanente. Cada beneficiario recibe un apoyo económico mensual de ocho mil 480 pesos y servicio médico por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Cabe mencionar que para poder inscribirse en dicho programa los únicos requisitos son ser mayor de 18 años de edad y menor de 29 años, además de no estar estudiando ni trabajando al momento de registrarse.

✨ Raquel cree en el talento y la energía de la juventud mexicana.😎#JóvenesConstruyendoElFuturo #ComparteTuTalento #ElFuturoEsJoven pic.twitter.com/BnxF0UQgAD — Jóvenes Construyendo el Futuro (@JovConFuturo) July 6, 2025

¿Cómo registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Las personas interesadas en registrarse como aprendices de Jóvenes Escribiendo el Futuro durante el periodo que se abrirá en agosto deben seguir estos pasos:

Llenar el formulario en el sitio web oficial del programa para obtener un usuario y contraseña.

Completar la información requerida y cargar una copia digital de los documentos solicitados para completar el expediente digital.

Una vez que inicie el periodo de registro, el 1 de agosto, ingresar a la plataforma para consultar los centros de trabajo que tienen vacantes disponibles.

Luego de postularse es necesario ponerse en contacto con la empresa y asistir a una entrevista laboral.

Tras la entrevista el centro de trabajo determinará si la o el aprendiz es aceptado o rechazado.