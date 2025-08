Trump despliega dos submarinos nucleares tras declaraciones "incendiarias" de Rusia

Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes que ordenó el despliegue de dos submarinos nucleares para responder a Rusia por declaraciones "incendiarias" del expresidente y miembro del Consejo de Seguridad ruso Dmitry Medvedev.

En su mensaje, el magnate republicano dijo que las palabras son muy importantes, "y a menudo pueden llevar a consecuencias no deseadas, espero que este no sea uno de esos casos. Gracias por su atención a este asunto", añadió.

La acción ocurre luego de que el Presidente ruso, Vladímir Putin, valorara este viernes como positiva la tercera ronda de negociaciones de paz con Ucrania.

Esta se trata de la última escalada de tensiones entre ambas potencias nucleares, luego de que la semana pasada Trump le diera un ultimátum de 10 días a Putin para terminar la guerra en Ucrania.

Medvedev respondió afirmando que Trump está jugando al juego del ultimátum con Rusia, pero que no se trata de un país como Israel o Irán.

Putin, que no ha hecho ninguna referencia al ultimátum de Trump, se limitó a comentar en la televisión pública de su país sobre los diálogos con las autoridades ucranianas: "Necesitamos una paz duradera y sólida con una buena base que satisfaga a Rusia y a Ucrania, y que garantice la seguridad de ambos países", afirmó.

En junio, Estados Unidos atacó las bases militares de Irán para evitar que el país de Medio Oriente tuviera acceso a armas nucleares, luego de un intenso intercambio de misiles entre Teherán e Israel.

Trump's playing the ultimatum game with Russia: 50 days or 10… He should remember 2 things:

1. Russia isn't Israel or even Iran.

2. Each new ultimatum is a threat and a step towards war. Not between Russia and Ukraine, but with his own country. Don't go down the Sleepy Joe road!

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 28, 2025