Israel Vallarta se encontró a Luis Cárdenas Palomino, su verdugo. Y era otro preso...

Israel Vallarta habló por primera vez desde el penal de máxima seguridad del Altiplano en septiembre de 2022. Por medio de una llamada telefónica al programa “Los Periodistas”, de SinEmbargo al Aire, Israel Vallarta, quien este viernes salió de prisión, dio su postura sobre Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, quienes son acusados de fabricar las pruebas que lo mantuvieron en prisión por 19 años. Por el interés periodístico que tiene esta plática se reproduce de manera íntegra la plática que sostuvo con este medio hace casi tres años.

Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).– Israel Vallarta fue detenido el 9 de diciembre de 2005 junto a la ciudadana francesa Florence Cassez —su pareja en ese entonces— en un montaje que se atribuye a Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, los dos superpolicías de los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Ella salió libre en enero de 2013, pero él permaneció 19 años en prisión sin sentencia. Hoy fue liberado.

En todo su tiempo en reclusión fue poco lo que se dijo de Israel Vallarta y aún menos lo que pudo declarar, hasta que habló con SinEmbargo Al Aire. “En todos estos años a mí se me ha negado el derecho a escuchar mi voz, lo he intentado por múltiples ocasiones, mi esposa puede dar fe de eso, en el último intento que hice de manera formal, a través de un escrito se me permita otorgar una vez más una conferencia de prensa y me contestan que no, por la seguridad y mi situación”, dijo en esa ocasión.

Este viernes, a su salida de la prisión, declaró a la prensa que aunque vio de lejos a Cárdenas Palomino, su torturador, “nunca lo lo amenacé porque mi justicia no era ni golpearlo, ni matarlo, ni hacer daño a su familia es una justicia como la que.. como la que es correcta”.

En la plática con SinEmbargo, que se reproduce de manera íntegra, dio más detalles sobre Cárdenas Palomino, preso actualmente por tortura en el caso de Vallarta, pero también sobre Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico, e incluso sobre Felipe Calderón. “La justicia karmática o la justicia divina, como se pueda interpretar, está dando resultado finalmente”, declaró.

—En el documental de Netflix sobre el caso, en el que intervienen tantos personajes, tanto autoridades como personajes civiles, muy poderosos, no se escuchó su voz, la versión de lo ocurrido y cómo es que usted está encarcelado tantos años. Ese documental ha generado un enorme interés sobre su caso que está en manos hoy solamente de la Fiscalía General de la República, que debe desistirse para que usted obtenga la libertad

—En todos estos años a mí se me ha negado el derecho a escuchar mi voz, lo he intentado por más de una ocasión, lo he intentado por múltiples ocasiones, mi esposa puede dar fe de eso, en el último intento que hice de manera formal, a través de un escrito donde pido se me permita otorgar una vez más una conferencia de prensa y me contestan que no, por la seguridad y mi situación, eso es por un lado. A mí hasta este momento nunca, nunca se me avisó, se me dijo o se me pidió mi autorización para escribir libros, para hacer series o películas, o nada por el estilo, nunca se me ha permitido escuchar mi voz, los últimos dos, tres años que me han escuchado, ha sido de esta manera, en mis momentos de llamadas telefónicas a la familia. Mi esposa me ha hecho el favor de grabar, a petición mía, y hacerlo público.

Como ustedes saben bien he hecho denuncias en circunstancias diversas. Ahora, ¿por qué estoy aquí hoy a casi 17 años? Precisamente porque lo he denunciado múltiples veces, es un sistema involucionado el sistema Judicial, y precisamente el anterior sistema inquisitivo, por el que estoy aquí. Nada más un ejemplo: el 23 de mayo de 2006, solicité, entre otras pruebas, la comparecencia del testigo número uno, que fue el señor Pablo Reinah, él cubrió el evento en mi casa, que todos sabemos que fue falso. Yo desde el primer momento, así lo he sostenido, y resulta que él nunca se negó, el señor nunca se negó, lo reconozco, pero el juzgado daba vueltas y vueltas, hasta que después de mucho presionar el día 1 de febrero de 2022, estamos hablando de más de 15 años y medio, por fin se logra presentar.

Lo singular de esto es que aun cuando yo he solicitado, y esto es siempre en mis audiencias, yo no estuve, no me permitieron estar, aunque estuvo mi abogado, y estuvo bien las preguntas, pero no me permitieron estar, es aberrante, pero bueno, esta situación de la Fiscalía General de la República, el año pasado de manera formal se le envió un escrito en mi persona, mi esposa, incluso, también, solicitando que la evidencia tan, tan, tan clara de los abusos por parte de las autoridades anteriores, el actuar tan deshonesto de esos funcionarios públicos que está dejando muy mal, en mis palabras, estaba dejando muy mal a la actual Fiscalía General de la República y solicitábamos el desistimiento, el retiro de los cargos, y si no fuera posible, en el momento que se solicite la… que presente las conclusiones acusatorias y nos dijeron que no.

Esperamos hoy que con tantas evidencias, tan claras que hoy se dan a la luz pública, yo no he visto, para empezar, el tal documental, hay que darle la oportunidad, aquí, obviamente, por ser un penal de máxima seguridad, no tenemos acceso a ese tipo de aparatos. Yo tengo como más de dos años que no tengo televisión, me la tiene negada, aun cuando me la tenían autorizada, no tengo yo acceso a los medios de comunicación y ese es mi problema, para yo poder dar una opinión sobre qué se está exhibiendo allá afuera, o qué se dice, o lo que dice el Presidente en las mañaneras, porque me lo platican mis compañeros.

—¿Cómo se enteró y qué sintió cuando detuvieron a Genaro García Luna por narcotráfico en Estados Unidos y cómo se enteró y qué fue lo que sintió cuando detuvieron a Luis Cárdenas Palomino?

—Me queda muy claro la primera ocasión, y voy a hablar del karma, fue una situación, casualmente el 9 de diciembre de 2020, si no me equivoco, no, fue de 2019, yo me encontraba en el penal de Guadalajara, el de Occidente, el Cefereso número 2, y me entero (de lo sucedido a García Luna), ahí tenía mi televisión, me enteré por las noticias que se empieza a escuchar, obviamente, fue una confusión de sentimientos encontrados, obviamente, no era por mi causa, pero empezaba la justicia, al menos la divina, a hacer sus obras y empecé yo a creer nuevamente, se me renovaron las esperanzas de que si no hay justicia terrenal, al menos la celestial, y de alguna u otra manera empiezan a desmoronarse esos iconos de la corrupción en ese entonces.

Cuando se da el caso de Cárdenas Palomino, ya me encuentro yo aquí, yo aquí sí me entero por otras personas, como compañeros que me dicen ‘oye está en las noticias que detuvieron a Cárdenas Palomino por la afectación y la tortura que le provocó a tu hermano, sobrino y otras personas’. No me lo he encontrado, no he hablado con él, aquí él está bastante blindado, está bastante protegido, ésta en un lugar única y exclusivamente para él. Supe que hubo una controversia, por que el señor dice que tiene miedo, tiene miedo de estar aquí, que sufre la tortura de que cuando los detuvieron los marinos lo obligaron a que se tirara al piso en su casa y se asustó mucho…

—Se queja de la tortura

—Sí, dice que los marinos fueron muy groseros, muy, muy agresivos cuando le dijeron ‘tírate al piso porque estás arrestado, traemos una orden de aprehensión contra ti’, y sufre alucinaciones y miedo, y está torturado, por eso se quiere ir al Reclusorio Oriente, porque allá siente que está más protegido, cuando aquí, qué mayor protección que ésta, en el Penal Número 1 de máxima seguridad. Y vuelvo a insistir, otra vez, la justicia karmática o la justicia divina, como se pueda interpretar, está dando resultado finalmente”.

—¿Qué le diría al Presidente (Andrés Manuel López Obrador) y al Fiscal (Alejandro Gertz Manero)?

—Primeramente, en cuanto al Fiscal, yo siempre lo he dicho, yo confío en Gertz Manero, independientemente de lo que se pueda hablar de él alrededor, yo considero que es una persona que si viendo las evidencias él mejor que nadie sabe lo que sucedió ahora y sabe que fue un abuso. En cuanto al Presidente, agradezco mucho su interés, no por mí, sino por el caso de las injusticias, de la corrupción que hay con algunos magistrados y jueces del Poder Judicial, etcétera.

Y lo que sí les quiero comentar, lo más correcto moralmente hablando, es que sería que efectivamente la Fiscalía retirara esas acusaciones falsas, sin embargo, yo tengo ahí en puerta algunos recursos que desde hace dos años o más he interpuesto, como un amparo, que dos años se tardó en poder un juez de amparo en darle entrada, alegando situaciones procesales muy insalvables como que no habían dado copias fotostáticas para cada autoridad responsable cuando lo mandé, cuando me encontraba en el penal de Michoacán, a través de un correo postal, obviamente que estoy en desventaja, aquí no tenemos acceso a ese tipo de situaciones, si fue a mano.