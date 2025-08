El clavadista Osmar Olvera se lleva la Medalla de Oro en el Mundial de Singapur

Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).- El clavadista mexicano Osmar Olvera ganó este viernes la medalla de oro en la prueba de trampolín de tres metros del Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025, al superar a los competidores de China que habían dominado la disciplina durante una década.

El atleta, de 21 años, alcanzó la cima del podio con un puntaje de 529.55 unidades, dejando atrás a Zongyuan Wang y Yuan Cao, quienes obtuvieron plata y bronce con puntuaciones de 522.70 y 515.55, respectivamente. Con esta victoria, Olvera se consolidó como el mexicano con más preseas en la historia de los campeonatos mundiales de clavados.

Osmar Olvera Ibarra is your World Champion! 🥇 He claims gold in the Men’s 3m Springboard at the World Championships, making history for Mexico 🇲🇽. #AQUASingapore24 #Diving pic.twitter.com/spYZfhdzle

Durante su participación en Singapur 2025, Osmar Olvera sumó un total de cuatro medallas: la primera fue de oro en el trampolín individual de tres metros, y tres más de plata en las pruebas de trampolín de un metro, sincronizados de tres metros y equipo mixto en tres y diez metros, según datos oficiales. Estos resultados lo consolidaron como referente del deporte acuático en México.

La trayectoria de Olvera en campeonatos mundiales también incluye dos platas en Japón 2023, y una medalla de oro y otra de bronce en Doha 2024. Con esta nueva cosecha de preseas, se convierte en el clavadista mexicano más galardonado en la historia de esta competencia internacional.

Osmar Olvera was flawless all day, even in the sixth round, he didn’t flinch 👀

His reward? A well-earned gold in the 3m Springboard! 🥇#Diving #AQUASingapore25 pic.twitter.com/cYyTOOEQci

