La Sección Instructora recibe otro expediente contra "Alito"; analiza retirar fuero

"Alito" Moreno, el Senador y dirigente del PRI, fue acusado en San Lázaro de, entre otros delitos, el presunto desvío de 83 mdp durante su Gobierno en Campeche; proceso sobre su desafuero comenzará en septiembre.

Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).– El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, el Diputado morenista Hugo Eric Flores, informó este viernes que les fue notificada la recepción de una nueva denuncia y su ratificación de declaración de procedencia por parte de la Fiscalía del Estado de Campeche para definir si retirarle el fuero o no al Senador priista Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas.

Flores indicó que este nuevo asunto tiene cinco denuncias distintas la una de la otra y también distintas al primer juicio contra Moreno Cárdenas, que no llegó nunca al pleno de San Lázaro. La nueva denuncia de la FGE de Campeche es por peculado, usurpación de funciones y extralimitación de facultades, precisó.

El Diputado morenista resaltó que no hay persecución política y los asuntos de la Sección Instructora “desde que yo soy presidente siempre han sido conforme a derecho. No nos interesa la parte política. Nosotros nos vamos a concentrar en el expediente que nos manda la Fiscalía de Combate a la Corrupción; en eso nos vamos nada más a fijar”.

Además, Hugo Eric Flores comunicó que queda sin materia el expediente de declaración de procedencia en contra "Alito" Moreno, también dirigente nacional del PRI y Diputado en la Legislatura pasada. “Esto se deja sin materia, primero porque ya la propia Fiscalía del estado de Campeche desistió de ese juicio de procedencia. Es importante decir esto, porque es el principal motivo por el cual ya no hay materia", explicó.

“Este asunto por el que fue denunciado el hoy Senador Alejandro Moreno no ha tenido un amparo de fondo. Él ganó un amparo para efectos de un problema en el procedimiento de un cateo que se le hizo. Ganó un amparo para efectos, nosotros hasta ahí no nos podemos meter, esos son asuntos judiciales, no nos vamos a meter. En lo que sí voy a comentar es del procedimiento que estuvo aquí en la Cámara de Diputados", ahondó.

"Para que no se engañe a la opinión pública, esto no es resultado de amparo, de exoneraciones. Nosotros no somos jueces, en eso no nos vamos a meter. Es básicamente por un tema de procedimiento en que este asunto está hoy quedando totalmente concluido y fue aprobada mi propuesta de dictamen por los cuatro integrantes de la Sección Instructora", concluyó.

"Alito" se defiende

El Senador priista publicó una carta abierta a la opinión pública para defenderse de esta nueva denuncia. "La Fiscalía de Campeche vuelve a solicitar un nuevo desafuero en mi contra, con acusaciones absurdas e inverosímiles, donde señalan que funcionarios de mi gobierno cometieron actos de corrupción y yo no hice nada para impedirlo", dijo.

A la opinión pública. pic.twitter.com/b4mDqbudiL — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 1, 2025

"Esto es absurdo. Están utilizando las técnicas de amago y extorsión que se utilizaban en la Inquisición. Amenazan a una persona para extraerle una declaración a modo y así querer involucrarme en su perversa agenda política. Lo único que puedo decir es que esta nueva acusación tiene por objeto sustituir la que ya les gané en tribunales. Esta, no tengan duda, se las volveré a ganar", añadió "Alito" en su mensaje en redes sociales.

El dirigente priista afirmó que las acusaciones que inició Campeche desde 2022 "han quedado sin sustento" y que "es falso el proceso de desafuero se hubiera detenido por un amparo". "El efecto del amparo fue justamente decir que no había pruebas de actuaciones ilícitas y, por tanto, no era procedente dicha solicitud", concluyó.

Monreal pide a Sección Instructora que sea "imparcial"

La nueva denuncia contra "Alito" Moreno fue mencionada por Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro y también el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Aseguró que no cree que la solicitud de Declaratoria de Procedencia en contra del Senador priista, sea “cacería de brujas".

"Es un intento de una Fiscalía Anticorrupción, de Campeche, que está planteando un proceso que la ley establece, la Declaratoria de Procedencia contra un legislador, y simplemente la Cámara tendrá la última palabra, que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, y que yo adelanto que actuaremos con profesionalismo, con respeto y con una actitud siempre apegada a la legalidad y a la Constitución que rige nuestro país", dijo Monreal a los medios de comunicación.

El coordinador morenista dijo que, a petición de los tres diputados y la Diputada integrantes de la Sección Instructora, le realizaron una visita de cortesía, "en el ánimo de garantizarles, por parte de la presidencia de la Junta de Coordinación Política, que habrá imparcialidad, que habrá profesionalismo y que, de nuestra parte, no habrá ninguna presión o inconveniente; que dejaremos a la Comisión que trabaje".

"También he platicado con ellos, que sean profesionales, imparciales y que no haya sesgo político partidista que afecte el propio proceso. Entonces, ellos están de acuerdo en eso y va a haber plena libertad para la Comisión", pidió Monreal.

El Diputado indicó que en la reunión de este día de la Sección Instructora “se daría por concluido el proceso que se inició en la Legislatura pasada contra, en ese momento, el diputado que ostentaba este cargo, Alejandro Moreno, y ahora con la nueva denuncia que se ha intentado por la Fiscalía de Campeche, se inicia un nuevo proceso”.

Por último, dijo que los integrantes de la Sección Instructora que son serios y profesionales, “van a actuar con total imparcialidad y que nadie, si el presidente de la Junta no interviene, menos otros legisladores o legisladoras de manera inconveniente. Hay que dejar que la ley sea la única que defina".

Las acusaciones contra el líder priista

La Fiscalía Anticorrupción de Campeche acusa a Moreno Cárdenas del presunto desvío de 83 millones de pesos. Esto significaría que, “Alito”, quien gobernó esta entidad de 2015 a 2019, perdería el fuero, la inmunidad constitucional, y podría ser detenido y puesto a disposición de un juez que debe valorar si debería quedar sometido a un proceso penal.

Desde el pasado jueves 25 de julio del 2025, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche publicó en la red social X, un escueto comunicado que informaba que había presentando y ratificado ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la solicitud de declaración de procedencia de la acción penal en contra del ex titular del Poder Ejecutivo del estado en el periodo 2015-2019.

La primera ocasión en la que la Fiscalía de Campeche solicitó que le fuera retirada la inmunidad constitucional a “Alito” Moreno fue el 17 de agosto del 2022, cuando esa institución, que encabezaba entonces Renato Sales Heredia, promovió ese mismo trámite ante la Cámara de Diputados federal, apoyada en la presunción de que dirigente nacional del tricolor habría cometido los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero, durante su gestión como Gobernador en aquella entidad.

El asunto no prosperó y se quedó en la congeladora debido a que una Diputada del PRI, Yolanda de la Torre Valdez, muy cercana a “Alito” Moreno, presentó la iniciativa que permitió la reforma constitucional, respaldada por el tricolor, para mantener la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028, en apoyo de tareas y combate al crimen organizado, asunto prioritario para Morena y el Gobierno de la Cuarta Transformación. La referida reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados el 15 de septiembre del 2022 y en la Cámara de Senadores el 4 de octubre del 2022.