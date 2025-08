Trump ordena despedir a funcionaria por publicar informe negativo sobre empleo en EU

Por Evaristo Lara

Los Ángeles, 1 de agosto (LaOpinión).- Molesto por atestiguar la caída de los mercados financieros después de que fuera presentado un informe sobre el estado la contracción del empleo en Estados Unidos, el Presidente Donald Trump ordenó despedir a Erika McEntarfer, jefa de estadísticas laborales.

A temprana hora, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) dio a conocer que, durante julio, el Gobierno consiguió crear 73 mil empleos, cifra inferior a los 100 mil proyectos por diversos analistas.

Both payroll employment (+73,000) and unemployment rate (4.2%) change little in July #BLSData #EmpSit https://t.co/mGTpqoj4D2

— BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) August 1, 2025