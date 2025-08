Políticos de América condenan genocidio en Gaza y llaman a la unidad en la región

Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).– Funcionarias y funcionarios de México, Honduras, Barbados, Estados Unidos y Colombia se pronunciaron a favor de la libertad de Palestina, también llamaron a fortalecer las alianzas entre países de América Latina ante laReen el mundo y el avance de políticas y posturas antiderechos cómo las que impulsa Donald Trump en contra de la población migrante, todo esto durante el Segundo Congreso Panamericano que se celebra en la Ciudad de México.

“Más allá de los anuncios y el reconocimiento del Estado palestino es injustificable, y lo digo como progresista, no lo digo como Viceministro, no entiendo por qué hay gobiernos del mundo que se sienten identificados con el progresismo y la bandera de los derechos humanos y aún tienen relaciones diplomáticas con Israel, eso es absolutamente injustificable, no hay ninguna justificación desde el punto de vista del derecho. Nosotros desde Colombia fuimos de los primeros en hablar de genocidio y no entendemos, no solamente por qué siguen teniendo relaciones diplomáticas con Israel, sino por qué se habla de masacre, por qué se sigue hablando de conflicto, por qué se sigue hablando de guerra. Palestina no tiene ejército. Hoy decir que porque se reconoce al Estado Palestina se hace lo correcto es muy poco, la gente espera mucho más de nosotros”, expuso Mauricio Jaramillo Jassir, Viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia desde la Antigua Casona de Xicoténcatl.