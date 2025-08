ENTREVISTA ¬ Un duelo, como la vida y la muerte, también es un umbral: Tania Tagle

Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).– No solo en la vida y la muerte, que son ritos de paso, hay umbrales, compartió en entrevista la escritora Tania Tagle, “sino que el experimentar un duelo, una pérdida también es una experiencia de umbral, porque es una cosa que atraviesas, es un pasaje que al atravesarlo algo cambia de manera radical y tu vida no vuelve a ser la misma”.

Tagle habló con SinEmbargo sobre Fauce (Lumen), una obra escrita a manera epistolar en la que explora el duelo y la resiliencia a través de una narrativa íntima y poética. “La figura que yo tenía en mente, cuando estaba dándole vueltas a todo esto, era la figura del umbral y en ese sentido una fauce es un umbral. No es la boca, no es el estómago, en un lugar pasajero que se atraviesa y que cambia completamente, digamos, la vida como la conocías”.

Tania Tagle comentó que todo el libro está narrado a manera epistolar porque fue la estructura que le funcionó para hablar de lo que quería hablar y no tener que dar explicaciones sobre lo que no quería dar explicaciones.

“La literatura epistolar al tener un destinatario que no es el lector, más bien el lector se está asomando a una carta ajena, a una correspondencia ajena, entonces, ya queda muy claro que no tiene todo el contexto y que no lo va a tener, entonces, en lugar de que digas es un ensayo o una narrativa que tiene muchos huecos, en una estructura epistolar, esos huecos no son indispensables, no es necesario que yo diera como toda la explicación, que en algún momento no quise darla”, compartió.