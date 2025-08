El Gobierno de EU presume cifras mínimas en detenciones; cruces irregulares caen 90 %

Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró que la frontera con México atraviesa su momento más seguro en la historia, con cifras récord a la baja en detenciones y cruces irregulares.

“El Presidente Donald Trump no sólo gestionó la crisis, la aniquiló. No más excusas, no más liberaciones. Hemos puesto a los cárteles a la defensiva y recuperado nuestra frontera”, añadió en su reporte.

De acuerdo con datos oficiales correspondientes a julio, la Secretaria de Seguridad de EU destacó:

History made, again.

The numbers don’t lie—this is the most secure the border has ever been. President @realDonaldTrump didn’t just manage the crisis—he obliterated it. No more excuses. No more releases. We’ve put the cartels on defense and taken our border back.

In July:

⁰-…

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) August 1, 2025