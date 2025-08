Grupo armado incendia la casa de Diana Caballero, Alcaldesa de Queréndaro, Michoacán

El ataque contra la casa de la Alcaldesa Diana Caballero se registró a las 21:20 horas, en la colonia Centro de Queréndaro, Michoacán, en medio de una jornada de violencia.

Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).- Un grupo de sicarios habría incendiado la casa de Diana Caballero, la Alcaldesa por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de Queréndaro, Michoacán, la noche del viernes.

En videos compartidos a través de redes sociales se puede apreciar el inmueble envuelto en llamas. Según los reportes, vecinos escucharon al menos 10 detonaciones, aunque autoridades no han determinado si se trató de balas o artefactos explosivos.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán dio a conocer que el ataque se registró a las 21:20 horas, en la vivienda ubicada en la calle 18 de marzo de la colonia Centro.

Caballero ya había sido objeto de intimidaciones. La Alcaldesa denunció en enero que recibió amenazas por grupos del crimen organizado que buscaban controlar el territorio. "Pese a las amenazas, no me he ausentado. He pedido ayuda a las autoridades para que me permitan trabajar y estar con la gente", afirmó entonces.

Sujetos del CJNG incendiaron la casa de la alcaldesa de #Querendaro Diana Caballero y vandalizaron la del síndico. Abandonaron una camioneta rafagueada en "El Castillo" y quemaron otra en "El Calvario". Sin heridos ni detenidos#Michoacán pic.twitter.com/ovzhljZ8Yr — Tipitapas (@Tipitapas) August 2, 2025

Al sitio arribaron cuerpos de emergencia, elementos de la Policía municipal, así como efectivos de la Guardia Civil, quienes se encontraron con un grupo armado y tuvieron un enfrentamiento.

El grupo armado escapó por la carretera, en el entronque Queréndaro-Zinapécuaro-Maravatío. No se reportaron detenidos.

Durante la jornada de violencia de ayer, también fue abandonada una camioneta con impactos de bala y las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a la altura del poblado de El Castillo y un automotor fue incendiado en la comunidad del Calvario.

Horas antes del ataque contra la casa de Caballero también se dio a conocer que sujetos vandalizaron la casa del síndico municipal.

Reportes de prensa señalan que se habrían utilizado drones para atacar la propiedad de la Alcaldesa del PVEM.