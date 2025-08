Brasil responde a EU tras invitación de Trump para ponerse en contacto cuando quiera

Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró ayer que está abierto a dialogar con su homólogo Estados Unidos, el republicano Donald Trump, luego de que el magnate le haya invitado a ponerse en contacto con él en cualquier momento y que dijera que siente simpatía por Brasil.

Trump firmó el pasado 30 de agosto una orden ejecutiva para aplicar un arancel adicional del 40 por ciento a Brasil, con lo que se eleva el monto total que cobrará a ese país hasta un 50 por ciento, como una forma de represalia por el "acoso, la censura y el procesamiento por motivos políticos" por parte del Gobierno de Brasil al expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

Sempre estivemos abertos ao diálogo. Quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e suas instituições. Neste momento, estamos trabalhando para proteger a nossa economia, as empresas e nossos trabalhadores, e dar as respostas às medidas tarifárias do governo norte-americano.

— Lula (@LulaOficial) August 1, 2025