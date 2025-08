Dos señalados por violación múltiple en Campeche se entregarán; madres piden juicio

Nubia Sabido y Ana Cecilia Herrera Villamonte aseguraron que creen en la inocencia de sus hijos, acusados de participar en la violación de la joven Susan Saravia.

Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).- Las madres de Yeshua “N” y Jorge “N”, dos de los tres jóvenes señalados por la joven Susan Saravia como responsables de una presunta violación tumultuaria ocurrida el pasado 31 de marzo, anunciaron que sus hijos se entregarán de manera voluntaria a las autoridades para afrontar el proceso legal correspondiente.

En comunicados separados, Nubia Sabido y Ana Cecilia Herrera Villamonte aseguraron que creen en la inocencia de sus hijos y exigieron garantías de seguridad, así como un juicio imparcial. También responsabilizaron a la denunciante y a su familia de cualquier atentado contra ellos.

"Yo, Nubia Sabido, madre de Jorge N., uno de los tres jóvenes falsamente acusados de violación tumultuaria aseguro ante Dios y ante los hombres, mujeres y público en general, que creo en la inocencia de mi hijo y sus compañeros (...) en breve, mi hijo y su compañero de forma voluntaria se presentarán ante la autoridad para dar la cara y afrontar el proceso legal correspondiente y asumir las responsabilidades que les correspondan", escribió. "Por ello, solicito a la Fiscalía del Estado e instancias judiciales las garantías de seguridad para mi hijo y sus compañeros de afrontar el proceso en el recuso, y de sufrir algún atentado, hago responsable a la supuesta víctima y su familia, así como a las mismas autoridades correspondientes", añadió.

'yo no salí sola, salí con un amigo' declaró en un video anoche Susan Saravia, víctima de una violación tumultuaria.

Denuncia que solo uno de sus tres atacantes ha sido detenido en Campeche. En sus declaraciones Susan asegura que los tres hombres tienen contactos en la Fiscalía… pic.twitter.com/RVRKpCaFtb — carolina rocha m (@carolina_rocha_) July 30, 2025

Ambas mujeres negaron tener vínculos con autoridades o políticos locales y denunciaron una “campaña mediática de odio” promovida por la víctima y su madre, pidiendo que también se difunda la versión de los acusados. Incluso, relataron que no cuentan con el apoyo de ninguna autoridad.

Víctima denuncia violación

El pasado 30 de julio, Susan Saravia, estudiante de Derecho en Campeche, denunció públicamente haber sido víctima de violación grupal por tres hombres en marzo. Tras meses sin avances, expuso que sus agresores tienen vínculos con autoridades locales de Morena, lo que frenó el proceso. Ante el encubrimiento, decidió alzar la voz en redes, pues uno de los presuntos agresores era amigo suyo.

"Hago este video no para hablar de los hechos, sino para hablar de lo que pasó después", explica la estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Campeche. "Yo no quería que se hiciera público, no buscaba que nadie lo supiera, pero fue la única manera de avanzar el caso, ya que mis agresores, estas tres personas, tienen muchos contactos en la Fiscalía, personas que los encubren", denunció. Y sostuvo: “No me van a avergonzar ni a silenciar.

Hasta julio, sólo uno fue detenido; los otros siguen prófugos. Su madre, Luisa Rodríguez, ha sido portavoz y denunció trato negligente en la Fiscalía estatal. Mientras, Susan recibió ataques en línea y cuestionamientos por no parecer “afectada”. “No llorar no invalida mi proceso”, explicó.